János Áder: o dezvoltare ungară ar putea rezolva problemele Africii privind epurarea apei potabile şi a apelor uzate

Budapesta, duminică, 1 martie 2026 (MTI) - Marea provocare a secolului XXI este asigurarea unei cantităţi şi calităţi adecvate a apei pentru populaţie, industrie şi agricultură - a declarat János Áder, preşedintele Consiliului de administraţie al Fundaţiei pentru Protecţia Climei "Kék Bolygó", în emisiunea "Vasárnapi újság" a postului naţional de radio Kossuth.

Fostul şef al statului a reamintit, în legătură cu declaraţiile făcute la evenimentul Planet Budapest, deschis în această săptămână, că o propunere, un model ungar a fost prezentat Organizaţiei Naţiunilor Unite în urmă cu trei ani. În Ghana, companii ungare au construit deja trei staţii de epurare, iar pe baza experienţei acumulate se poate calcula costul pe cap de locuitor pentru o staţie de epurare şi una de tratare a apei potabile: aproximativ 85 de euro. Pentru un miliard de locuitori, suma ar ajunge la 85 de miliarde de euro, iar luând în calcul inflaţia, aproximativ 100 de miliarde de euro ar fi necesare pentru rezolvarea completă a problemelor Africii privind epurarea apelor uzate şi a apei potabile.

János Áder a remarcat: această sumă „seamănă izbitor” cu cea pe care Uniunea Europeană intenţionează să o acorde Ucrainei „tocmai pentru a continua războiul”, adică cu creditul de 90 de miliarde de euro.

Potrivit fostului preşedinte, această sumă ar contribui la distrugeri, la prelungirea războiului, la prelungirea unui conflict absurd, sângeros, în timp ce investiţia în infrastructura de apă ar sprijini populaţia africană să rămână în ţările de origine şi ar servi viaţa.

Referindu-se la Planet Budapest, János Áder a precizat: partea profesională de cinci zile a expoziţiei de sustenabilitate se încheie duminică, însă expoziţia interactivă şi programele pentru public rămân deschise până în 29 martie.

La expoziţie, o sută de companii ungare prezintă soluţii la diferite provocări ale sustenabilităţii, precum irigaţii moderne cu consum redus de apă şi mai puţine substanţe chimice, combaterea dăunătorilor cu drone, reciclarea deşeurilor din plastic şi a celor electronice, reutilizarea hainelor uzate şi prevenirea risipei alimentare.

Dintre spaţiile interactive care vor putea fi vizitate şi începând de mâine, fostul preşedinte a evidenţiat spaţiile Planet Ride, Explorers şi Heroes. Heroes este un parc de aventură destinat tinerilor, Ride oferă o experienţă narativă sub forma unei plimbări de 50 de minute de la revoluţia industrială până în prezent, iar Explorers prezintă în 12 zone tematice probleme legate de apă, modă şi reciclarea deşeurilor – a explicat el.

János Áder a recomandat vizitatorilor care intenţionează să participe la Planet Ride şi Planet Heroes să se înregistreze în prealabil, din cauza interesului ridicat.

Dintre temele Planet Budapest, János Áder a evidenţiat o nouă tehnologie ungară de baterii dezvoltată de colaboratorii Institutului de Cercetare „Bay Zoltán”.

Acest produs are o densitate energetică mai mare, permite parcurgerea unei distanţe duble şi poate fi încărcat mai rapid. Este mai sigur şi mai prietenos cu mediul decât bateriile anterioare, utilizează foarte puţină apă şi substanţe chimice, foloseşte materiale mai uşor accesibile faţă de bateriile produse în prezent, totodată este mai ieftin şi poate fi adaptat tehnologiilor de producţie existente.

Fiecare dintre aceste caracteristici reprezintă un rezultat important, însă faptul că o dezvoltare ungară le reuneşte pe toate constituie o realizare de nivel mondial – a subliniat Jánod Áder.

Principala provocare este ca tehnologia să rămână în proprietate ungară, „să organizăm o capacitate de producţie în Ungaria” – a spus el, exprimându-şi speranţa că vor fi identificaţi investitori ungari interesaţi de potenţialul acestui proiect.