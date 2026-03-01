Conflictul iranian - Kristóf Szalay-Bobrovniczky s-a consultat cu responsabilii pentru apărarea Centralei Nucleare de la Paks

Budapesta, duminică, 1 martie 2026 (MTI) - Ministrul apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, a efectuat o vizită la Centrala Nucleară de la Paks, unde s-a consultat cu conducătorul organizaţiei de apărare a obiectivului şi cu comandanţi militari - a relatat duminică jurnalul de ştiri al postului naţional de televiziune M1.

Ministrul a declarat că a fost constituit un corp de coordonare având obiectivul ca armata, împreună cu reprezentanţii Ministerului de Interne şi ai Ministerului Energiei, să asigure consolidarea securităţii nu doar la Paks, ci şi în numeroase alte locaţii.

„Am dispus securizarea a 20, apoi a încă 40 de puncte, iar mâine voi convoca o şedinţă de coordonare în cadrul căreia vom decide întărirea securităţii altor puncte, iar în acelaşi timp măsurile vor fi deja puse în aplicare” – a declarat ministrul.

Vizita ministrului apărării la Paks a avut loc după ce guvernul a decis consolidarea prezenţei militare la infrastructurile energetice de importanţă critică. La Paks au fost detaşate trupe din cadrul Comandamentului pentru Operaţiuni Speciale şi din regimentul de genişti pirotehnişti – a mai informat jurnalul M1.