Debrecen, 28 februarie 2026, sâmbătă (MTI) - Programul de creditare "Otthon Start" a facilitat achiziţia unei locuinţe pentru peste 40.000 de tineri, a declarat sâmbătă, la Debrecen, Miklós Panyi, secretar de stat în Cancelaria Primului Ministru, prezentând bilanţul primelor şase luni ale programului.

Demnitarul a afirmat, că în această perioadă peste 50.000 de solicitanţi au depus cereri de credit la instituţiile financiare, iar în 27.000 de cazuri împrumuturile au fost deja acordate. Valoarea medie a creditului este de 35 de milioane de forinţi (aprox.92 de mii de €), existând solicitări din aproape toate regiunile ţării, 80% dintre solicitanţi fiind tineri sub 40 de ani. Oficialul a adăugat că, şi datorită programului, a crescut ponderea celor care achiziţionează prima locuinţă: la Budapesta, de la 15% la 25-30%, iar în provincie, de la 20% la 35-40%.

Potrivit lui Miklós Panyi, există o cerere semnificativă, în special în localităţile mici, pentru lucrări de renovare a locuinţelor, sprijinite prin componenta de dezvoltare locativă a programului Otthon Start. În prezent, sunt în curs aproximativ 70.000 de solicitări pentru astfel de credite, ceea ce reprezintă o veste favorabilă şi pentru sectorul construcţiilor. El a menţionat că, în 2025, numărul autorizaţiilor de construire emise a crescut cu 37% faţă de anul precedent.

Secretarul de stat a subliniat că programul oferă posibilitatea achiziţionării unei locuinţe proprii pentru categorii sociale largi şi noi grupuri de beneficiari. În opinia sa, plafonul de credit de 50 de milioane de forinţi (aprox. 132 de mii de euro) asigură o marjă considerabilă de finanţare, iar schema poate fi cumulată, între altele, cu creditul pentru muncitori şi cu creditul respectiv programul pentru sprijinirea natalităţii („Babaváró” şi „CSOK Plus” ).

Împrumutul poate fi contractat cu un avans de 10%, pe o perioadă de până la 25 de ani, cu o dobândă fixă de 3%, element pe care oficialul l-a calificat drept o garanţie de stabilitate, menită să sprijine decizia tinerilor, inclusiv a celor care achiziţionează prima locuinţă.