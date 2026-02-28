Menczer Tamás: Zelenski atacă şi minte

Budapesta, 28 februarie 2026, sâmbătă (MTI) - Preşedintele ucrainean atacă şi minte şi nu permite accesul experţilor maghiari şi slovaci - a declarat Tamás Menczer, purtătorul de cuvânt al alianţei de guvernământ Fidesz-KDNP, la mitingul împotriva războiului organizat sâmbătă la Esztergom.

„Suntem foarte mulţi şi oamenii continuă să sosească. Toată lumea vede că Zelenski a sistat, din considerente politice, funcţionarea conductei petroliere Drujba şi nu permite accesul experţilor. Tocmai pentru că minte”, a afirmat politicianul formaţiunii de guvernământ.

Potrivit acestuia, conducta nu prezintă nicio defecţiune tehnică, iar demersul preşedintelui ucrainean reprezintă un atac politic, „prin care încearcă să sprijine marionetele Partidului Tisza”.

Tamás Menczer a subliniat că premierul Viktor Orbán a afirmat în repetate rânduri că Ungaria nu poate fi şantajată, că securitatea energetică a ţării va fi protejată, la fel ca infrastructura energetică critică, menţionând că aceasta este asigurată inclusiv de către armată şi că au fost adoptate contramăsuri faţă de Ucraina.

„La 12 aprilie vom decide asupra viitorului nostru şi asupra viitorului copiilor şi nepoţilor noştri: un guvern-marionetă Tisza, controlat de la Kiev şi Bruxelles, sau un parcurs suveran maghiar sub conducerea lui Viktor Orbán”, a declarat Tamás Menczer.