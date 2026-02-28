Budapesta, 28 februarie 2026, sâmbătă (MTI) - Majoritatea maghiarilor se opun "blocadei petroliere" impuse de Ucraina şi resping poziţia preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski - reiese din cel mai recent sondaj al Institutului Századvég, conform datelor transmise agenţiei MTI.

Cercetarea, realizată în luna februarie pe un eşantion de 1.000 de adulţi, a urmărit să determine ce părere au respondenţii despre faptul că Ucraina a sistat livrările prin conducta Drujba („Prietenia”) către Ungaria şi Slovacia, precum şi despre iniţiativa de la Bruxelles privind interzicerea completă a importurilor de energie din Rusia în UE, chiar şi în condiţiile în care o astfel de măsură ar conduce la creşteri de preţuri şi ar afecta securitatea aprovizionării.

Conform concluziilor, o largă majoritate a maghiarilor consideră inacceptabil ca autorităţile ucrainene să blocheze, din motive politice, reluarea funcţionării conductei Drujba şi, prin aceasta, să afecteze aprovizionarea cu ţiţei a Ungariei. Aproape două treimi dintre respondenţi nu susţin nici demersul Bruxelles-ului privind excluderea energiei ruseşti.

Datele sondajului indică faptul că 89% dintre adulţii din Ungaria au auzit despre sistarea tranzitului de ţiţei prin conducta Drujba către Ungaria şi Slovacia, în urma căreia livrările de petrol rusesc către Ungaria au fost întrerupte.

Potrivit institutului, măsura ar avea ca scop provocarea de perturbări în aprovizionarea cu carburanţi şi creşteri semnificative de preţuri, cu intenţia de a influenţa alegerile din Ungaria. Aproape trei sferturi dintre cei care şi-au exprimat o opinie nu sunt de acord cu această decizie.

Századvég a mai arătat că, prin blocada petrolieră, conducerea ucraineană încălcă Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Ucraina, iar în acest caz Comisia Europeană ar trebui să intervină de partea Ungariei şi Slovaciei. Însă, contrar obligaţiilor sale Ursula von der Leyen pare să susţină blocada petrolieră impusă de preşedintele Volodimir Zelenski împotriva Ungariei, chiar şi cu riscul unor majorări considerabile de preţuri. Potrivit sondajului, 62% dintre respondenţi nu sunt de acord cu această iniţiativă de la Bruxelles.

„Toate indiciile arată că şi Comisia Europeană ar urmări influenţarea rezultatului alegerilor din Ungaria, mizând pe faptul că o eventuală schimbare de guvern ar elimina obstacolele din calea realizării principalelor obiective ale preşedintei Comisiei Europene; respectiv aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană, înarmarea şi finanţarea acesteia, precum şi interzicerea totală a importurilor de energie din Rusia. Este semnificativ că, potrivit unor informaţii apărute în spaţiul public, Bruxelles-ul ar putea programa pentru 15 aprilie prezentarea propunerii privind embargoul petrolier, în speranţa că o eventuală nouă majoritate guvernamentală la Budapesta va facilita adoptarea măsurii”, se arată în comunicat.

Potrivit Századvég, rezultatele cercetării indică faptul că „maghiarii înţeleg perfect situaţia”: două treimi dintre respondenţi sunt conştienţi de intenţiile atribuite Ucrainei şi Bruxelles-ului, iar majoritatea consideră că, în acest demers, ar urma să fie utilizată actuala opoziţie ungară.