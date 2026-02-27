Viktor Orbán: vor urma noi măsuri pentru spargerea "blocadei petroliere" (partea I)

Budapesta, 27 februarie 2026, vineri (MTI) - Ungaria a fost supusă unei "blocade petroliere" - a declarat prim-ministrul ungar, Orbán Viktor, vineri, la postul naţional de radio Kossuth.

Premierul a anunţat că, în cursul zilei, va avea o consultare telefonică cu omologul său slovac, Robert Fico, în vederea coordonării paşilor comuni, subliniind necesitatea redeschiderii conductei petroliere Drujba („Prietenia”) şi reluării livrărilor de ţiţei.

Şeful executivului a afirmat că ţinta măsurii nu o reprezintă populaţia, ci economia ungară, întrucât întreruperea livrărilor prin conducta Drujba ar genera „haos economic”. El a explicat că, într-o primă etapă, preţul carburanţilor ar putea creşte semnificativ, ajungând în jurul valorii de 1.000 de forinţi (aproximativ 2,5 euro) pe litru, potrivit estimărilor experţilor grupului MOL, ceea ce ar determina scumpiri în lanţ şi ar afecta funcţionarea normală a economiei. „Nu este o exagerare să vorbim despre apariţia haosului”, a apreciat premierul.

Viktor Orbán a precizat că, în contextul în care ţara este „sub atac”, guvernul a adoptat măsuri de protecţie, inclusiv suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, precum şi opoziţia faţă de împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei şi faţă de cel de-al douăzecilea pachet de sancţiuni. Până la reluarea livrărilor de petrol, Ungaria nu va susţine la Bruxelles nicio măsură considerată importantă pentru Ucraina, a adăugat el, menţionând că mai multe decizii în acest sens necesită acordul Budapestei.

Premierul a arătat că Ungaria ar fi putut recurge şi la sistarea exporturilor de energie electrică către Ucraina, însă a renunţat temporar la această opţiune, având în vedere că dincolo de frontieră trăiesc şi membri ai comunităţii maghiare.

Viktor Orbán a mai declarat că nu a primit răspuns la scrisoarea adresată preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, însărcinatul cu afaceri al ambasadei Ungariei la Kiev a fost convocat, însă explicaţiile oferite nu pot fi considerate un răspuns adecvat. Şeful guvernului ungar a susţinut că unele state vest-europene acceptă argumentul potrivit căruia probleme tehnice ar sta la baza opririi livrărilor de petrol, afirmaţie pe care el a calificat-o drept nefondată, adăugând că partea ucraineană nu e dispusă, deocamdată, să primească o misiune internaţională de verificare.

În acest context, premierul a făcut referire la explozia conductei Nord Stream, apreciind că un asemenea act reprezintă „terorism de stat”. Referitor la măsurile de răspuns ale Ungariei, el a afirmat că experienţa ultimilor ani arată că doar printr-o poziţie fermă pot fi obţinute rezultate în dialogul cu partea ucraineană.

Întrebat despre criticile opoziţiei privind consolidarea protecţiei infrastructurii energetice critice, premierul a respins acuzaţiile, afirmând că acestea sunt lipsite de fundament.

Totodată, el a susţinut că Ucraina ar urmări instalarea la Budapesta a unui guvern care să renunţe la importurile de petrol rusesc, să sprijine financiar Kievul sau să nu mai blocheze fluxurile de fonduri europene către Ucraina şi să alinieze Ungaria statelor care susţin implicarea în război. „Pericolul războiului nu a fost niciodată atât de aproape de Ungaria ca în prezent, însă nu vom permite să fim atraşi în conflict; nu vom furniza arme şi nu vom trimite militari”, a declarat premierul.

Viktor Orbán a mai afirmat că, în opinia sa, majoritatea statelor europene tratează conflictul ca pe propriul lor război, în timp ce Ungaria nu se consideră parte a acestuia. „Regretăm situaţia Ucrainei şi înţelegem ce se întâmplă, însă nu avem nicio legătură cu acest război şi nu participăm la el”, a spus el.

În ceea ce priveşte Croaţia, premierul a declarat că Budapesta se aşteaptă ca partea croată să îşi respecte obligaţiile contractuale, astfel încât, la sosirea petrolierelor MOL în porturile croate, ţiţeiul să fie descărcat şi transportat prin conducte către Ungaria. El a subliniat că aceasta nu reprezintă o opţiune, ci o obligaţie contractuală, evidenţiind totodată relaţiile istorice de prietenie dintre cele două state şi interesul comun pentru menţinerea unor raporturi bilaterale stabile.