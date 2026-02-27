Viktor Orbán: interesul nostru este consolidarea UE, pe bază suveranistă

Budapesta, 27 februarie 2026, vineri (MTI) - Nu este în interesul Ungariei slăbirea Europei sau a Uniunii Europene şi cu atât mai puţin dezintegrarea acesteia; interesul naţional îl reprezintă menţinerea şi consolidarea UE, pe bază suveranistă - a declarat prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, vineri, la conferinţa preşedinţilor parlamentelor din ţările Europei de Sud-Est, desfăşurată la Parlamentul de la Budapesta.

În alocuţiunea de deschidere, şeful executivului a afirmat că noul preşedinte al Statele Unite ale Americii a modificat cadrul consacrat al relaţiilor transatlantice.

„Noi, maghiarii, salutăm apariţia unei forţe internaţionale care nu apreciază tendinţa de federalizare tot mai accentuată a Uniunii Europene. Totodată, nu dorim ca aceste dezbateri să conducă la slăbirea pilonului de securitate al cooperării transatlantice şi nici ca dezordinea existentă în prezent în Europa să determine slăbirea continentului”, a declarat premierul.

Viktor Orbán a adăugat că obiectivul este reducerea tendinţelor federaliste la nivel european şi consolidarea acordurilor fundamentate pe avantaje economice reciproce. „Avem nevoie de piaţa unică şi de principiul celor patru libertăţi, însă nu avem nevoie de o «uniune tot mai strânsă»”, a subliniat premierul ungar.

De asemenea, el a afirmat că Uniunea Europeană are nevoie de regiunea Balcanilor de Vest, care reprezintă o nouă resursă pentru blocul comunitar.

Referindu-se la suveranitatea energetică, şeful guvernului ungar a evidenţiat că, pe lângă infrastructura est-vest construită în perioada CAER, este necesară dezvoltarea unor conexiuni energetice pe axa nord-sud.