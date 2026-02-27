Viktor Orbán: în Europa, preţul energiei este de trei-patru ori mai mare decât în Statele Unite sau China din cauza sancţiunilor

Budapesta, 27 februarie 2026, vineri (MTI) - Europa se confruntă cu riscul apariţiei şomajului în masă şi al dispariţiei unor sectoare industriale - a declarat prim-ministrul Viktor Orbán, vineri, la postul naţional de radio Kossuth.

Şeful executivului a subliniat că această situaţie este determinată de faptul că, pe fondul războiului şi al sancţiunilor, preţul energiei în Europa este de trei-patru ori mai mare decât în Statele Unite ale Americii sau China.

În aceste condiţii, nivelul costurilor de producţie pentru bunuri precum aluminiul, produsele chimice sau autovehiculele este semnificativ mai scăzut în Statele Unite şi China, ceea ce le permite producătorilor de acolo să fabrice la preţuri mai reduse. Produsele astfel realizate sunt comercializate la preţuri mai mici şi, în consecinţă, înlătură produsele europene de pe pieţe – a explicat Viktor Orbán.