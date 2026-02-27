Viktor Orbán: avem nevoie de un nou sistem european de securitate

Budapesta, 27 februarie 2026, vineri (MTI) - Premierul ungar, Viktor Orbán, a pledat vineri, la Budapesta, pentru edificarea unui nou sistem european de securitate şi pentru încheierea unor noi acorduri de control al armamentelor, în cadrul conferinţei preşedinţilor parlamentelor din Europa de Sud-Est. Şeful executivului a declarat că abia după îndeplinirea acestor două condiţii poate fi abordată tema viitorului Ucrainei, subliniind că "aceasta este logica ungară".

Referindu-se la războiul din Ucraina, premierul a arătat că majoritatea statelor europene susţin necesitatea unei victorii a Ucrainei pe linia frontului şi consideră că Uniunea Europeană trebuie să trateze conflictul ca pe un război propriu. Poziţia Ungariei este că războiul nu are o soluţie militară pe front, iar această strategie este greşită, chiar dacă este susţinută de liderii unor mari state europene, a afirmat el.

Viktor Orbán a adăugat că Europa ar trebui să acţioneze în direcţia creării unui nou sistem de securitate şi că un amplu acord internaţional nu ar trebui să aibă ca obiect doar Ucraina. Potrivit acestuia, un acord pan-european de anvergură – care să includă şi Rusia – ar trebui să reglementeze un nou cadru de securitate european, capabil să ofere garanţii tuturor statelor participante, ceea ce ar constitui, în opinia sa, fundamentul păcii pentru următoarele decenii.