Robert Fico: interesul Slovaciei este pe primul loc

Budapesta, 27 februarie 2026, vineri (MTI) - Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a purtat vineri convorbiri telefonice cu premierul ungar, Viktor Orbán, şi cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Tema discuţiilor a fost sistarea tranzitului de ţiţei prin conducta Drujba, situaţie care afectează atât Slovacia, cât şi Ungaria, a informat şeful executivului slovac pe platforma X.

„Potrivit informaţiilor noastre, conducta este funcţională din punct de vedere tehnic. Partea ucraineană susţine însă contrariul şi continuă să amâne termenele de livrare. În consecinţă, propunem constituirea unei comisii comune de verificare, cu participarea Slovaciei, Ungariei şi a Comisiei Europene, pentru a clarifica la faţa locului situaţia reală”, a declarat premierul slovac.

Acesta a precizat că ţiţeiul achiziţionat de compania slovacă Slovnaft se află deja la frontiera belaruso-ucraineană şi constituie „proprietatea Slovaciei”. „În temeiul acordurilor cu Uniunea Europeană, beneficiem de o derogare de la sancţiuni. Nu este vorba despre «petrol rusesc»; avem dreptul să primim livrarea pe care am contractat-o şi achitat-o”, a subliniat el.

Robert Fico a afirmat că „interesele naţionale ale Slovaciei şi Ungariei nu pot fi ignorate”. „Dacă solidaritatea în cadrul Uniunii Europene trebuie să fie reciprocă, aceasta trebuie să se aplice tuturor. Slovacia are dreptul la securitate energetică, la respectarea obligaţiilor contractuale şi la un tratament echitabil”, a arătat şeful guvernului.

Premierul a adăugat că va informa ulterior opinia publică în legătură cu rezultatul convorbirii cu preşedintele ucrainean şi cu poziţia părţii ucrainene în această chestiune.