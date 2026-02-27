Péter Szijjártó: cel mai mare şi mai modern punct de trecere a frontierei din Europa va fi construit între Ungaria şi Serbia

Belgrad/Budapesta, 27 februarie 2026, vineri (MTI) - La forumul de afaceri ungaro-sârb sunt reprezentate 47 de companii din Ungaria, iar agenda include peste 150 de întâlniri B2B cu parteneri locali, fapt care confirmă caracterul reciproc avantajos al cooperării bilaterale - a declarat ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, vineri, la Belgrad.

Potrivit unui comunicat al ministerului, şeful diplomaţiei ungare a subliniat, la deschiderea forumului, că nivelul ridicat al participării şi numărul consultărilor intercompanii atestă soliditatea şi eficienţa relaţiei economice dintre cele două state.

„Am ajuns în situaţia în care creşterea performanţei economiei ungare şi îmbunătăţirea rezultatelor în domeniul comerţului exterior nu ar fi posibilă fără o cooperare strânsă cu Serbia”, a afirmat ministrul. Acesta a arătat că, în prezent, Ungaria şi Serbia au devenit reciproc indispensabile în domenii de importanţă critică şi strategică, fundamentul acestei cooperări fiind reprezentat de companii.

Péter Szijjártó a precizat că firmele ungare participante sunt competitive la nivel internaţional şi activează în sectoare în care soluţiile oferite pot aduce beneficii şi economiei sârbe, menţionând energia, industria auto, metalurgia, construcţiile, sectorul apei, agricultura şi industria alimentară, sănătatea, logistica şi industria hârtiei.

Ministrul a evidenţiat că pentru Ungaria cooperarea economică cu regiunea Balcanilor de Vest constituie un interes prioritar, iar 72% din comerţul Ungariei cu această regiune este realizat cu Serbia. El a salutat faptul că, din 2010, volumul schimburilor comerciale bilaterale s-a multiplicat de patru ori şi jumătate, depăşind anul trecut pragul de 5 miliarde de euro.

Oficialul ungar a subliniat importanţa proiectelor-fanion, arătând că grupul MOL operează 73 de staţii de carburanţi în Serbia, iar MVM a devenit un actor relevant pe piaţa locală a gazelor naturale.

Totodată, el a menţionat că în cadrul reprezentanţelor Ungariei din Serbia activează trei diplomaţi specializaţi în comerţ exterior dedicaţi sprijinirii companiilor, iar agenţia ungară de dezvoltare a exporturilor operează la Belgrad un centru regional pentru Balcanii de Vest, în timp ce camera unfarő de comerţ a înfiinţat recent două centre de informare în Serbia.

Referitor la dezvoltarea cooperării economice, ministrul a subliniat necesitatea modernizării infrastructurii de interconectare dintre cele două ţări, anunţând decizia de a construi, în locul unor intervenţii punctuale, „cel mai mare, mai modern şi mai bine echipat punct de trecere a frontierei din Europa”.

El a informat că traficul de marfă a fost deja lansat pe linia feroviară Budapesta-Belgrad, infrastructura având o capacitate de trei trenuri de marfă pe oră, respectiv un tren la fiecare 20 de minute. Pe lângă trenurile de călători, vor circula zilnic 16 trenuri internaţionale rapide, dintre care patru vor asigura legătura directă între Viena şi Belgrad.

Péter Szijjártó a mai anunţat că va fi construită o nouă linie de interconectare electrică între cele două state, cu termen de finalizare în 2030, precum şi o nouă conductă de ţiţei şi produse petroliere, estimată a fi finalizată în perioada 2027-2028. În final, el a precizat că cooperarea bilaterală va fi extinsă şi în domeniul energiei nucleare.