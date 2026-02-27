Orbán Viktor: nu vom transfera banii maghiarilor către Ucraina

Budapesta, 27 februarie 2026, vineri (MTI) - Doar guvernul ungar susţine poziţia potrivit căreia "nu vom transfera banii maghiarilor către Ucraina" - a declarat prim-ministrul Orbán Viktor, vineri, la postul naţional de radio Kossuth.

Premierul a reamintit că formaţiunea de opoziţie Tisza Párt a organizat, în rândul susţinătorilor săi, un vot privind sprijinirea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, rezultatul fiind favorabil.

Potrivit şefului executivului, lansarea unei petiţii naţionale a fost necesară întrucât, pe plan intern, doar guvernul menţine poziţia de a nu direcţiona fonduri publice ungare către Ucraina.

Orbán Viktor a afirmat că Tisza Párt şi Coaliţia Democratică (DK) solicită în mod constant ca Ungaria să se alăture statelor care acordă sprijin Ucrainei. „Cum ar putea respinge această opţiune, când tocmai acest demers îl susţin?”, a declarat premierul, adăugând că, din acest motiv, consideră necesară organizarea petiţiei pentru a clarifica şi închide această chestiune în plan intern.