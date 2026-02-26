Viktor Orbán: petiţia naţională exprimă un refuz ferm al finanţării Ucrainei

Budapesta, 26 februarie 2026 (MTI) - Petiţia naţională exprimă poziţia clară a respingerii războiului şi a refuzului finanţării statului ucrainean; este un mesaj ferm potrivit căruia Ungaria nu este dispusă să suporte aceste costuri, a declarat joi prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, într-o declaraţie video publicată pe pagina sa Facebook.

„Dacă dorim ca Ungaria să rămână pe un curs favorabil şi să protejăm nivelul de trai al familiilor ungare, este necesar să ne asumăm această confruntare. Refuzul nu trebuie exprimat doar de guvern, ci de întreaga naţiune. Iar dacă acţionăm consecvent – şi numai în acest caz – acest demers poate avea rezultate. Însă pentru a reuşi, este esenţial să existe voinţă. Despre asta este vorba în petiţie: să spunem clar «nu». Nu vom plăti”, a afirmat Viktor Orbán.

Şeful guvernului a apreciat că evoluţiile recente capătă o gravitate sporită, situaţie amplificată de faptul că Ucraina a plasat Ungaria sub un regim de blocadă petrolieră.

Totodată, el a reamintit că liderii europeni au ajuns recent la un acord cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski privind continuarea conflictului, decizie care, în opinia sa, va implica direcţionarea unor resurse financiare tot mai importante ale Europei către funcţionarea statului ucrainean şi susţinerea efortului de război.

„Întrebarea esenţială este dacă suntem sau nu dispuşi să alocăm aceste fonduri”, a adăugat prim-ministrul.

„Eu am răspuns constant negativ acestei întrebări. Pentru mine reprezintă un sprijin major faptul că pot invoca o poziţie naţională univocă: cetăţenii Ungariei, consultaţi în această privinţă, resping finanţarea războiului, nu doresc să contribuie la susţinerea financiară a statului ucrainean şi nu acceptă majorarea costurilor energetice ca efect al conflictului”, a declarat Viktor Orbán.