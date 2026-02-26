Szijjártó Péter: autorităţile ucrainene au admis că nu reiau livrările de petrol din motive politice

Budapesta, 26 februarie 2026 (MTI) - Autorităţile ucrainene au recunoscut că nu intenţionează să reia livrările de petrol prin conducta Drujba din motive politice, întrucât condiţionează acest lucru de obţinerea de arme şi sprijin financiar, a declarat joi, la Budapesta, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Szijjártó Péter.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, şeful diplomaţiei ungare a precizat că guvernul ucrainean continuă să blocheze livrările de petrol, în pofida faptului că, din punct de vedere tehnic, conducta Drujba este pe deplin aptă pentru reluarea imediată a tranzitului.

„Astăzi, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Ungariei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev, unde autorităţile ucrainene au admis în mod explicit că menţin conducta închisă din motive politice şi că refuză reluarea livrărilor de petrol către Ungaria pe aceleaşi considerente. A fost recunoscut faptul că nu există niciun impediment fizic sau tehnic care să împiedice reluarea tranzitului, motivele fiind exclusiv de natură politică”, a declarat ministrul.

Acesta a subliniat că Ucraina recurge la presiuni asupra Ungariei în încercarea de a determina o schimbare a poziţiei sale.

„Autorităţile ucrainene au făcut clar că solicită arme şi resurse financiare în schimbul reluării livrărilor de petrol către Ungaria”, a adăugat oficialul ungar.

Szijjártó Péter a reafirmat că Ungaria nu va direcţiona resursele financiare ale cetăţenilor săi către Ucraina şi nu va furniza armament pentru continuarea unui conflict fără perspectivă.

Ministrul a accentuat că Ungaria nu poate fi supusă intimidării, nu poate fi tratată în mod arbitrar şi nu poate fi pusă în situaţia de a-i fi periclitată securitatea energetică, în absenţa oricărui temei juridic.

„Reiterăm solicitarea ca livrările de petrol către Ungaria să fie reluate fără întârziere. Solicităm deschiderea unei conducte care este, din punct de vedere fizic şi tehnic, pe deplin funcţională, încetarea oricărei ingerinţe în procesul electoral din Ungaria şi renunţarea la tentativele de creare a unei situaţii artificiale de criză în domeniul aprovizionării energetice”, a subliniat ministrul.