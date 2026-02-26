Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ucraina ar putea amplifica în continuare tensiunile cu Ungaria

Budapesta, 26 februarie 2026 (MTI) - Constituirea Grupului de coordonare pentru protecţia infrastructurii critice a avut loc pe fondul unor informaţii potrivit cărora Ucraina ar avea interesul de a amplifica în continuare tensiunile existente în relaţia cu Ungaria, a declarat joi, la Budapesta, ministrul apărării, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, în cadrul emisiunii matinale a postului M1.

Potrivit ministrului, Ucraina a închis şi menţine blocată conducta petrolieră Drujba fără a invoca vreun motiv tehnic, acţionând, în acest context, ca un actor statal care recurge la instrumente de presiune, menţinând Ungaria sub un regim de blocadă petrolieră.

Pentru a preveni escaladarea situaţiei, a fost instituit Grupul de coordonare, al cărui obiectiv este consolidarea protecţiei infrastructurii critice, respectiv a elementelor sistemului energetic, a precizat oficialul ungar.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a subliniat că aceste obiective beneficiază deja de măsuri de protecţie, însă forţele armate se vor implica în mod activ în acest proces. În cadrul reuniunii inaugurale de miercuri a fost prioritizată lista transmisă de Ministerul Energiei, iar în prezent sunt derulate proceduri de evaluare şi analiză a obiectivelor incluse, urmând ca, în perioada imediat următoare, să fie demarată desfăşurarea succesivă a unităţilor armatei.

Referindu-se la interdicţia de zbor cu drone instituită în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, ministrul a precizat că măsura vizează exclusiv aeronavele civile fără pilot, atât interne, cât şi externe, fără a se aplica dronelor utilizate de stat sau traficului aerian convenţional.

Ministrul apărării a mai declarat că presiunea exercitată de Ucraina urmăreşte generarea deliberată de instabilitate şi incertitudine, precum şi influenţarea alegătorilor ungari prin intermediul preţurilor la energie, în vederea formării unui guvern care să nu se opună aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, să susţină continuarea obiectivelor militare ale Kievului şi să decupleze Ungaria de la resursele energetice ruseşti disponibile la preţuri avantajoase.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a remarcat totodată că Uniunea Europeană nu apără interesele a două state membre supuse unei blocade petroliere, respectiv Ungaria şi Slovacia, în raport cu un stat terţ din afara UE, situaţie pe care a calificat-o drept inacceptabilă.

„În schimb, Uniunea Europeană exercită presiuni asupra noastră” în vederea finanţării Ucrainei, a continuării războiului şi a promovării aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, a adăugat ministrul.

În cadrul emisiunii „Jó reggelt, Magyarország!” a postului public Kossuth Rádió, ministrul a fost întrebat despre lipsa de reacţie a opoziţiei faţă de periclitarea sistemului energetic. Acesta a răspuns că Partidul Tisza s-a aliniat în mod deschis poziţiilor promovate de axa Bruxelles-Kiev, fiind evident că va pune în aplicare solicitările provenite din această direcţie.

În cazul unei victorii electorale, formaţiunea ar decupla Ungaria de la resursele energetice ruseşti la preţuri reduse, ar implica ţara în finanţarea Ucrainei, ar deveni partener în accelerarea procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană şi, prin aceste măsuri, ar transforma Ungaria într-o parte a conflictului, a concluzionat Szalay-Bobrovniczky Kristóf.