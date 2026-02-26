Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii: organizaţii de presiune finanţate din străinătate se pregătesc să conteste rezultatul alegerilor din Ungaria

Budapesta, 26 februarie 2026 (MTI) - Organizaţii de presiune finanţate din străinătate întreprind demersuri în vederea contestării rezultatului alegerilor din Ungaria, a informat joi Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii într-un comunicat transmis agenţiei MTI.

Potrivit instituţiei, tiparele şi informaţiile identificate în cadrul activităţilor sale de analiză indică faptul că, din centre internaţionale de influenţă politică, sunt coordonate pregătirile unei operaţiuni de dezinformare având ca obiectiv punerea sub semnul întrebării a legalităţii procesului electoral din Ungaria. În acest context, a fost iniţiată construirea unei naraţiuni care formulează acuzaţii de fraudă electorală la adresa guvernului şi promovează ideea potrivit căreia, în eventualitatea unei înfrângeri, acesta nu ar intenţiona să transfere puterea.

Oficiul precizează că la consolidarea acestei naraţiuni dezinformatoare participă în mod activ organizaţiile de presiune politică Democracy Reporting International (DRI) şi Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), finanţate în mare parte din surse asociate Bruxelles-ului, precum şi organizaţia The German Marshall Fund of the United States (GMF), menţionată şi în rapoartele anterioare ale instituţiei. Conform poziţiilor atribuite acestora, guvernul ungar „ar putea comite nereguli pe scară largă în ziua alegerilor, în scopul influenţării rezultatului în favoarea sa”, se arată în comunicat.

În acest context, pentru implementarea acţiunii sunt recrutate şi instruite persoane prin intermediul unor organizaţii finanţate din străinătate, cu scopul de a fi mobilizate în situaţia în care rezultatul scrutinului nu corespunde aşteptărilor finanţatorilor sau susţinătorilor. Prin intermediul unor rapoarte provenite din secţiile de votare şi al unor studii destinate forurilor internaţionale, se urmăreşte contestarea legitimităţii alegerilor, iar pentru intensificarea presiunii au fost iniţiate pregătiri pentru organizarea de demonstraţii şi tulburări de ordine publică. În acest demers, sunt implicate organizaţii specializate în mobilizare şi perturbarea proceselor electorale, precum mişcarea 20K, activă şi în perioada alegerilor din 2022, se menţionează în comunicat.

„Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii atrage atenţia că orice tentativă de modificare a ordinii constituţionale a Ungariei prin violenţă sau prin ameninţarea cu violenţa constituie o faptă penală”, se mai arată în comunicat.