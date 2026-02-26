Navracsics Tibor: Ungaria insistă asupra menţinerii autonomiei instrumentelor politicii de coeziune

Bruxelles, 26 februarie 2026 (MTI) - Ungaria se numără în continuare printre statele membre care nu susţin integrarea politicii de coeziune a Uniunii Europene şi a fondurilor agricole destinate dezvoltării rurale într-un mecanism financiar unic, a declarat joi, la Bruxelles, ministrul ungar al administraţiei publice şi dezvoltării teritoriale, Navracsics Tibor.

Cu prilejul sosirii la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene, în format dedicat politicii de coeziune, ministrul a subliniat că Ungaria nu sprijină structura propusă şi nici instituirea unui fond unic care ar reuni politica de coeziune şi resursele financiare alocate dezvoltării rurale în cadrul politicii agricole comune.

„Împreună cu colegul meu, ministrul agriculturii, István Nagy, considerăm că această abordare nu este în beneficiul niciuneia dintre părţile implicate şi nici al politicilor sectoriale respective. Există riscul ca un astfel de fond unic să afecteze rezultatele obţinute până în prezent atât în domeniul politicii de coeziune, cât şi în cel al politicii agricole, punând totodată în pericol realizarea obiectivelor asumate”, a declarat Navracsics Tibor.

Ministrul a precizat că, în cadrul dezbaterilor, Ungaria va exprima în mod clar dezacordul faţă de noua structură propusă şi va reafirma necesitatea menţinerii unui set de instrumente distincte şi autonome pentru politica de coeziune. El a reamintit că aceeaşi poziţie a fost susţinută şi de grupul statelor membre cunoscut sub denumirea „Prietenii Coeziunii”, inclusiv în cadrul consultărilor desfăşurate miercuri la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.

Potrivit ministrului, politica de coeziune se confruntă în prezent cu riscuri semnificative. În opinia sa, există iniţiative care tind să redefinească această politică drept un instrument de gestionare a situaţiilor de urgenţă, utilizând mecanismele sale pentru finanţarea unor soluţii temporare în regiunile afectate de pandemia de COVID-19 sau de consecinţele războiului ruso-ucrainean.

Totodată, Navracsics Tibor a atras atenţia asupra riscului ca noile instrumente propuse în domeniul competitivităţii să diminueze rolul politicii de coeziune. El a subliniat că politica de coeziune constituie, în sine, un pilon fundamental al competitivităţii, existând o corelaţie directă între nivelul de coeziune al unui stat membru – respectiv reducerea disparităţilor regionale – şi performanţa sa economică generală.

„În cadrul reuniunii prietenilor coeziunii organizate miercuri la Reprezentanţa Permanentă a României, abordările au fost diverse – de la perspectiva competitivităţii până la cea a obiectivelor strategice sau a coeziunii sociale -, însă a existat un consens clar în ceea ce priveşte necesitatea apărării autonomiei politicii de coeziune. În prezent, aceasta traversează o etapă de vulnerabilitate accentuată”, a afirmat ministrul.

Referindu-se la evaluarea intermediară a politicii de coeziune, Navracsics Tibor a arătat că Ungaria, chiar şi în actualul context politic mai complex, înregistrează rezultate proporţionale cel puţin comparabile, iar în anumite privinţe uşor superioare, celor obţinute în perioada financiară 2014-2020, pe care a încheiat-o între primele trei state membre din perspectiva performanţei.

„Deşi anumite fonduri sunt suspendate, iar accesul la unele resurse este limitat din cauza condiţionalităţilor aplicabile, Ungaria continuă să utilizeze fondurile europene într-un mod eficient”, a subliniat ministrul.

În ceea ce priveşte realocarea resurselor financiare, Navracsics Tibor a menţionat că solicitările Ungariei au fost tratate cu flexibilitate de către Comisia Europeană şi de către vicepreşedintele acesteia, Raffaele Fitto. „Au fost obţinute mai multe rezultate pozitive, iar negocierile sunt în continuare în curs, în vederea adaptării utilizării fondurilor la evoluţiile actuale şi la nevoile identificate. Discuţiile se află într-un stadiu avansat”, a declarat el.

Cu privire la fondurile de coeziune reţinute, ministrul a apreciat că, la o distanţă de aproximativ o lună şi jumătate înainte de alegeri, nu este oportună readucerea subiectului pe agenda negocierilor, urmând ca acesta să fie reluat după scrutin.

El a reamintit că şi în anul 2022 o nouă etapă de dialog cu Comisia Europeană a fost iniţiată după alegeri, iar guvernul constituit la începutul lunii iunie a reuşit să finalizeze până în decembrie toate acordurile esenţiale. „Sper ca şi după alegerile din 2026, în baza unui mandat consolidat, reluarea dialogului cu Comisia Europeană şi reanalizarea fondurilor suspendate să permită înregistrarea unor progrese suplimentare”, a afirmat Navracsics Tibor.

Referindu-se la informaţiile potrivit cărora avocatul general al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ar fi exprimat opinia conform căreia Ungaria ar trebui să ramburseze aproximativ 10,5 miliarde de euro, ministrul a declarat că guvernul consideră o asemenea eventualitate drept lipsită de temei, „atât din punct de vedere juridic, cât şi din orice alt punct de vedere”.