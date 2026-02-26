László Kövér: dacă Comisia Europeană îşi va duce la capăt mandatul şi va continua actuala politică, declinul Uniunii Europene în competiţia economică globală va deveni ireversibil

Budapesta, 26 februarie 2026 (MTI) - În cazul în care Comisia Europeană îşi va exercita mandatul până în decembrie 2029 şi va continua direcţia politică actuală, decalajul Uniunii Europene în competiţia economică globală riscă să devină ireversibil, a declarat joi, la Budapesta, preşedintele Adunării Naţionale a Ungariei, László Kövér, cu prilejul reuniunii preşedinţilor parlamentelor statelor din Grupul de la Vişegrad.

Potrivit oficialului ungar, condiţia politică pentru stoparea procesului de deteriorare a competitivităţii Uniunii Europene este retragerea cât mai rapidă a mandatului actualei Comisii Europene prin adoptarea unei moţiuni de cenzură în Parlamentul European. În opinia sa, cel mai grav factor al pierderii competitivităţii poartă un nume clar: Comisia Europeană.

László Kövér a subliniat că statele din Grupul de la Vişegrad sunt situate în centrul Europei, iar aproximativ 80% din exporturile acestora sunt direcţionate către piaţa Uniunii Europene. În acest context, în ceea ce priveşte competitivitatea economică, ţările regiunii „râd sau plâng împreună” cu Uniunea Europeană. În prezent, a adăugat el, nu există motive de optimism nici pentru statele V4, nici pentru Uniunea Europeană în ansamblu, întrucât economia comunitară stagnează, iar competitivitatea sa se află într-un declin accentuat.

În evaluarea sa, politica economică a actualei Comisii Europene, fundamentată pe considerente ideologice, politica climatică eronată care ignoră interesele industriei europene, regimul sancţiunilor care agravează sărăcia energetică bazată pe combustibili fosili, marginalizarea energiei nucleare ca factor esenţial al securităţii energetice, precum şi o politică a forţei de muncă profund inadecvată în raport cu provocările demografice europene – în condiţiile în care Uniunea cheltuie anual mai mult pentru aducerea şi întreţinerea migranţilor ilegali decât pentru integrarea pe piaţa muncii a tinerilor europeni şomeri – alături de sacrificarea agriculturii europene în favoarea comerţului liber global, constituie reperele degradării economice a Uniunii Europene.

Preşedintele Adunării Naţionale a arătat că Ungaria, utilizând propriile instrumente şi în limita capacităţilor sale, a depus eforturi constante în ultimii ani pentru consolidarea competitivităţii economice a statelor din regiune.

El a explicat că cele trei priorităţi ale programului preşedinţiei ungare – competitivitatea, securitatea şi conectivitatea – indică acele domenii de politică publică în care cooperarea este deja intensă sau în care există premise solide pentru aprofundarea acesteia. Printre acestea se numără dezvoltarea infrastructurii regionale, politica energetică şi de mediu, politica agricolă, migraţia, cooperarea în domeniul afacerilor interne, politica de apărare, educaţia şi politicile pentru tineret, turismul, cultura şi cercetarea ştiinţifică.

László Kövér a evidenţiat, totodată, creşterea ponderii economice a statelor V4 în cadrul Uniunii Europene, subliniind că cele patru ţări au generat în 2024, în urma unei evoluţii semnificative de la momentul aderării, 8,4% din PIB-ul Uniunii Europene, comparativ cu mai puţin de 6,4% în urmă cu zece ani. Începând din 2015, PIB-ul Uniunii Europene a crescut în medie cu 14,9%, în timp ce economiile statelor din Grupul de la Vişegrad au înregistrat creşteri cuprinse între 17,9% şi 37,1%.

Pentru regiune, piaţa internă a Uniunii Europene are o importanţă primordială, motiv pentru care Ungaria sprijină consolidarea integrării pieţei unice, acesta fiind domeniul în care acţiunea europeană comună poate genera rezultate concrete. O poziţie comună a statelor V4 poate contribui, inclusiv în acest context, la configurarea unor proceduri europene care să permită participarea regiunii pe piaţa europeană proporţional cu greutatea sa economică.

Referindu-se la politicile agricole şi de coeziune ale Uniunii Europene, László Kövér a reamintit că, la reuniunea comisiilor pentru agricultură ale parlamentelor statelor din Grupul de la Vişegrad, desfăşurată la Budapesta la sfârşitul lunii noiembrie a anului trecut, parlamentarii au convenit asupra menţinerii structurii pe doi piloni a politicii agricole comune şi asupra necesităţii respectării specificului naţional al statelor membre. Aceştia au subliniat importanţa competitivităţii şi a securităţii în agricultură şi şi-au exprimat îngrijorarea faţă de semnarea şi aplicarea, în forma actuală, a acordului UE-Mercosur.

În acelaşi context, oficialul ungar a precizat că Ungaria se opune ferm restructurării cadrului financiar multianual sub pretextul unor programe de reformă, după modelul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, precum şi introducerii de condiţionalităţi politice, întrucât acestea sunt utilizate ca instrumente de presiune politică.