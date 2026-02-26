János Bóka: statele din Grupul de la Vişegrad îşi consolidează identitatea europeană, bazându-se pe valorile lor proprii

Budapesta, 26 februarie 2026 (MTI) - Ungaria nu este europeană prin simplul fapt că se conformează unor aşteptări şi standarde formulate din exterior, a subliniat joi, în clădirea Parlamentului Ungariei, ministrul responsabil pentru afaceri europene, János Bóka, la reuniunea preşedinţilor parlamentelor statelor din Grupul de la Vişegrad.

Ministrul a reamintit că, potrivit unei anumite perspective, obiectivul integrării europene ar consta în adaptarea la un model economic şi social stabilit la nivel central, considerat drept singurul model autentic european. O altă abordare porneşte însă de la premisa că fiecare stat membru contribuie la Uniunea Europeană prin propriul său model economic şi social, diferit, dar în egală măsură european.

János Bóka a precizat că împărtăşeşte această din urmă viziune şi a arătat că aceasta este cu atât mai relevantă în contextul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi statele din Grupul de la Vişegrad.

„Nu suntem europeni pentru că ne conformăm aşteptărilor şi standardelor formulate de alţii. Suntem polonezi, cehi, slovaci şi ungari, fiecare cu identitatea sa proprie. Suntem, în acelaşi timp, europeni şi contribuim la Europa prin aceste identităţi distincte, iar doar prin păstrarea lor putem îmbogăţi proiectul european. Dacă ni se solicită să contribuim în alt mod, acest lucru nu mai poate fi calificat drept integrare, ci reprezintă o formă de construcţie imperială”, a subliniat ministrul.

Oficialul ungar a evidenţiat că aceste considerente sunt pe deplin valabile şi în ceea ce priveşte contribuţia statelor membre la competitivitatea europeană. Uniunea Europeană poate fi competitivă doar în măsura în care statele sale membre sunt competitive, iar competitivitatea la nivel european nu poate fi construită în opoziţie cu competitivitatea naţională.