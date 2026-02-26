Alegeri 2026 - Orbán Viktor: miza acestui scrutin este securitatea Ungariei

Budapesta, 25 februarie 2026 (MTI) - Miza alegerilor este securitatea - securitatea economică, financiară şi militară -, a declarat miercuri prim-ministrul Ungariei, Orbán Viktor, la Budapesta, în cadrul evenimentului Megafon Klub.

Şeful guvernului a subliniat că, în actualul context marcat de riscuri sporite şi de o situaţie de conflict armat, o multitudine de factori poate influenţa evoluţia evenimentelor şi posibilitatea declanşării unui război.

Într-o asemenea situaţie, prim-ministrul Ungariei este chemat să ia decizii de maximă importanţă în chestiuni de război şi pace, inclusiv cu privire la asumarea sau evitarea implicării directe a naţiunii sale într-un conflict armat, la capacitatea statului de a rămâne în afara ostilităţilor, precum şi la măsura în care conducerea ţării dispune de forţa politică, instituţională şi strategică necesară pentru a rezista presiunilor externe, care în numeroase cazuri se manifestă sub forma constrângerii sau a şantajului. „Această situaţie există deja”, a afirmat Orbán Viktor.

El a reiterat că miza alegerilor este securitatea, întrucât vor exista situaţii în care direcţia viitorului Ungariei va depinde în mod direct de deciziile liderului ţării, ale guvernului şi ale majorităţii parlamentare. „Cel mai important lucru este securitatea”, a subliniat premierul.

În lipsa păcii, dacă resursele financiare ale Ungariei sunt direcţionate către Ucraina şi dacă costurile energiei cresc vertiginos, consecinţele negative vor afecta întreaga societate, a adăugat el.

Referindu-se la chestiunea conductei de petrol Drujba, prim-ministrul a declarat că economia Ungariei nu poate fi adusă în genunchi până la alegeri nici printr-o blocadă petrolieră, întrucât în perioada recentă au fost constituite rezerve suficiente de ţiţei.

Întrebat dacă se aştepta ca Ucraina şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să „ameninţe Ungaria cu petrol”, Orbán Viktor a răspuns că nu anticipa o asemenea evoluţie, însă era convins că vor exista acţiuni ostile, apreciind că se aştepta mai degrabă la o intensificare a ameninţărilor personale.

El a calificat această acţiune drept un pas riscant din partea Ucrainei, subliniind că obiectivul de a provoca un preţ al carburanţilor de o mie de forinţi, haos sau insecuritate în aprovizionare, pentru a putea susţine că guvernul nu este capabil să apere interesele ţării şi să asigure funcţionarea normală a economiei, nu a fost atins.

Întrebat dacă are informaţii privind eventuale acţiuni mai dure care ar putea ameninţa securitatea energetică a Ungariei, prim-ministrul a răspuns afirmativ, precizând că aceste informaţii fac parte din cunoaşterea sa proprie.

Orbán Viktor a calificat drept semnificativ faptul că miercuri dimineaţă a fost necesară convocarea Consiliului de Apărare şi instituirea unui regim de securitate consolidată pentru protejarea anumitor obiective energetice strategice.

În timp de pace, aceste instalaţii necesită un nivel mediu de atenţie sau de pregătire, însă în prezent nivelul de alertă creşte constant, motiv pentru care a fost dispus un nivel ridicat de securitate, a explicat premierul, avertizând totodată publicul să nu fie surprins de o prezenţă mai frecventă a forţelor de ordine şi a unităţilor militare în proximitatea acestor obiective.

Prim-ministrul a subliniat că rezervele existente sunt suficiente până în luna mai şi a reamintit că, în ceea ce priveşte aprovizionarea cu petrol a Ungariei, sistemul rusesc reprezintă ruta principală, iar cel croat are un rol complementar, menţionând că, în prezent, importurile pot fi realizate prin sistemul complementar.

Grupul MOL a luat măsurile necesare, sunt aşteptate petroliere de mare capacitate, iar din Croaţia poate fi asigurată o cantitate suficientă de petrol, inclusiv pentru reconstituirea rezervelor strategice, a declarat Orbán Viktor.

El a recunoscut că situaţia este una dificilă şi că partea ucraineană dispune de mijloace de presiune, însă a subliniat că şi Ungaria are capacitatea de a exercita presiune, fiind necesare nu doar măsuri de prevenţie şi apărare, ci şi contramăsuri pentru a descuraja astfel de practici.

Dacă Ucraina sau orice alt actor se obişnuieşte cu ideea că poate obţine rezultate prin şantaj împotriva Ungariei, acest lucru nu va avea un final favorabil, motiv pentru care astfel de tentative trebuie stopate de la bun început, a avertizat premierul.

El a arătat că, invocând interesele de autoapărare naţională, Ungaria a blocat toate deciziile de la Bruxelles care sunt importante pentru Ucraina, inclusiv plata sumei de 90 de miliarde de euro destinată acesteia.

Orbán Viktor a subliniat că nu există niciun obstacol fizic sau tehnic în calea reluării funcţionării conductei care alimentează Ungaria şi că situaţia este exclusiv una de natură politică.

Potrivit evaluării sale, Ucraina dispune de resurse financiare pentru a-şi achita obligaţiile până în luna aprilie, după care se va confrunta cu dificultăţi serioase de plată, motiv pentru care este în interesul ambelor părţi ca această chestiune să fie discutată cât mai rapid, cu sau fără implicarea Bruxelles-ului.

Prim-ministrul a mai declarat că Ungaria dispune şi de un alt instrument important, respectiv posibilitatea suspendării tranzitului de energie electrică, însă aplicarea acestuia este, deocamdată, evitată, întrucât de cealaltă parte a frontierei trăiesc şi etnici maghiari, iar guvernul nu doreşte să îi plaseze pe aceştia, nici pe cetăţenii ucraineni, într-o situaţie mai dificilă decât conducerea de la Kiev.