Alegeri 2026 - Orbán Viktor: demers public adresat lui Volodimir Zelenski - solicită redeschiderea imediată a conductei petroliere Drujba

Budapesta, 26 februarie 2026 (MTI) - Prim-ministrul Ungariei i-a adresat joi preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, un demers public adresat, publicat pe pagina sa de Facebook, în care solicită redeschiderea imediată a conductei petroliere Drujba şi încetarea oricăror noi acţiuni îndreptate împotriva securităţii energetice a Ungariei.

În document, Orbán Viktor afirmă că, de patru ani, preşedintele ucrainean nu este dispus să accepte poziţia guvernului ungar suveran şi a cetăţenilor Ungariei cu privire la războiul ruso-ucrainean.

„De patru ani depuneţi eforturi pentru a constrânge Ungaria să fie atrasă în războiul dintre Ucraina şi Rusia. În acest demers aţi beneficiat, în ultimii patru ani, de sprijinul Bruxelles-ului şi aţi reuşit să atrageţi de partea dumneavoastră şi opoziţia politică din Ungaria”, a scris şeful guvernului ungar.

El a adăugat că autorităţile ungare constată existenţa unor acţiuni coordonate între preşedintele ucrainean, Bruxelles şi opoziţia ungară, având ca scop facilitarea instalării în Ungaria a unui guvern favorabil Ucrainei.

„În ultimele zile aţi blocat conducta petrolieră Drujba, care joacă un rol esenţial în aprovizionarea energetică a Ungariei. Acţiunile dumneavoastră sunt contrare intereselor Ungariei şi pun în pericol securitatea şi caracterul accesibil al alimentării cu energie pentru familiile maghiare”, a subliniat Orbán Viktor.

În acest context, prim-ministrul Ungariei l-a îndemnat pe preşedintele ucrainean să renunţe la ceea ce a calificat drept o politică ostilă Ungariei.

„Noi, ungurii, nu suntem responsabili pentru situaţia în care a ajuns Ucraina. Manifestăm solidaritate faţă de poporul ucrainean, însă nu considerăm oportună implicarea Ungariei în conflict. Nu intenţionăm să finanţăm ostilităţile şi nu dorim să suportăm costuri energetice mai ridicate. Vă solicit să redeschideţi imediat conducta petrolieră Drujba şi să vă abţineţi de la orice alte acţiuni îndreptate împotriva securităţii energetice a Ungariei. Mai mult respect faţă de Ungaria!”, se arată în demersul public.