Szijjártó Péter: Ucraina a primit în patru ani mai multe fonduri de la UE decât Ungaria în 22 de ani (I)

Budapesta, 25 februarie 2026 (MTI) - Ucraina a beneficiat, în cei patru ani de război, de un volum mai mare de sprijin financiar din partea Uniunii Europene decât cel primit de Ungaria în cei 22 de ani scurşi de la aderarea sa la UE în 2004, a declarat miercuri, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Szijjártó Péter.

Potrivit comunicatului emis de Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, şeful diplomaţiei ungare a subliniat, în cadrul dezbaterii generale din Parlament, că Bruxelles-ul intenţionează să direcţioneze practic toate resursele disponibile către continuarea unui război pe care l-a calificat drept imposibil de câştigat şi lipsit de perspective, aruncând banii cetăţenilor europeni într-un veritabil „puţ fără fund”.

Szijjártó Péter a subliniat că, de la izbucnirea conflictului, Uniunea Europeană a acordat Ucrainei sprijin în valoare de 193 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 73.000 de miliarde de forinţi, sumă de trei ori mai mare decât totalul fondurilor primite de Ungaria de la aderarea sa la UE. „Un stat care nu este membru al Uniunii Europene a primit, în patru ani, de trei ori mai mulţi bani decât o ţară central-europeană care este membră de 22 de ani”, a evidenţiat el.

Referindu-se la iniţiativa privind un împrumut militar de 90 de miliarde de euro, ministrul a afirmat că este vorba despre 34.000 de miliarde de forinţi şi a respins ideea potrivit căreia Ucraina ar urma să ramburseze acest credit. „Se susţine că este un împrumut care va fi returnat de Ucraina. Însă când, din ce surse şi în ce mod ar putea Ucraina să ramburseze măcar un singur euro?”, a întrebat retoric oficialul ungar.

Totodată, Szijjártó Péter a atras atenţia asupra planurilor privind viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2028-2034, în care ar urma să fie alocate Ucrainei 360 de miliarde de euro, echivalentul a 136.000 de miliarde de forinţi. Potrivit acestuia, aceste fonduri ar putea fi asigurate fie prin împrumuturi contractate de pe pieţele financiare internaţionale, ceea ce ar împovăra statele membre şi genera datorii pentru generaţiile viitoare, fie prin redirecţionarea resurselor destinate altor politici, inclusiv fondurilor de coeziune.

„Pentru noi, acest lucru este inacceptabil”, a declarat ministrul, adăugând că, în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe, convocat luni, a devenit clar că aceste propuneri sunt considerate insuficiente, fiind avansată ideea alocării a încă 1.500 de miliarde de euro pentru programe de bunăstare destinate Ucrainei, pe o perioadă de zece ani, ceea ce ar însemna aproximativ 475.000 de miliarde de forinţi.

Szijjártó Péter a criticat, de asemenea, actuala conducere de la Bruxelles, acuzând-o că aceasta renunţă la obiectivele istorice ale Uniunii Europene şi urmăreşte transformarea acesteia într-o alianţă militară, care ar impune obligaţii de luptă statelor membre.

În opinia sa, liderii europeni şi ucraineni invocă, pentru a justifica continuarea războiului, temerea că un eventual acord de pace ar scoate în evidenţă faptul că situaţia ar fi fost mai favorabilă în aprilie 2022, ceea ce ar genera întrebări legitime privind motivele pentru care nu s-a ajuns atunci la o înţelegere în condiţii mai avantajoase.

Ministrul a calificat drept inumană această abordare, susţinând că nu se ţine cont de suferinţa şi de pierderile de vieţi omeneşti generate de prelungirea conflictului. „Bruxelles-ul se pregăteşte pentru un război de durată, construind o politică economică şi de securitate orientată spre război”, a afirmat şeful diplomaţiei ungare.

Szijjártó Péter a enumerat trei elemente-cheie ale acestei strategii: accelerarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, ceea ce ar aduce războiul în interiorul comunităţii, alocarea unor resurse financiare suplimentare şi trimiterea de trupe, chiar cu riscul afectării grave a economiei europene.

În acest context, el a susţinut că deciziile au fost deja luate, menţionând existenţa a două puteri nucleare în Europa care şi-ar fi asumat, în scris, trimiterea de militari în Ucraina.

În acest context, ministrul a informat că Executivul a înaintat Parlamentului Ungariei un proiect de rezoluţie care prevede în mod explicit că, atât timp cât Ungaria dispune de un guvern naţional suveran, autorităţile de la Budapesta vor respinge poziţiile promovate de Bruxelles în aceste dosare.

