Ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior a declarat că Ucraina nu îndeplineşte criteriile de aderare la Uniunea Europeană, subliniind totodată necesitatea menţinerii caracterului strict meritocratic al procesului de extindere.

În acest context, oficialul ungar a invocat situaţia drepturilor minorităţilor naţionale, arătând că nu poate deveni stat membru al Uniunii Europene o ţară în care aceste drepturi sunt încălcate în mod sistematic. El a menţionat că, începând din anul 2015, drepturile minorităţilor naţionale privind utilizarea limbii materne sunt restrânse constant, apreciind că, din această perspectivă, situaţia era mai favorabilă în perioada Uniunii Sovietice decât în prezent.

Totodată, ministrul a afirmat că procesul de aderare este incompatibil cu realităţile existente într-un stat în care, potrivit declaraţiilor sale, sunt semnalate, în mod public, practici de mobilizare forţată. În opinia sa, în Ucraina războiul s-a transformat într-un model de funcţionare economică, iar sprijinul financiar acordat de Uniunea Europene depăşeşte capacitatea reală de performanţă al economiei ucrainene.

În încheiere, Szijjártó Péter a adresat un apel deputaţilor să sprijine proiectul de hotărâre înaintat Parlamentului Ungariei pe această temă, apreciind că documentul va constitui, în următoarele săptămâni şi luni, un instrument important de susţinere a poziţiei Guvernului în dezbaterile purtate la nivelul Uniunii Europene. El a reiterat că obiectivul fundamental al Ungariei este de a rămâne în afara conflictului şi de a proteja pacea şi securitatea naţională.