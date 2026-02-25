Szijjártó Péter: pentru prima dată a fost formulată ca cerinţă explicită trimiterea de soldaţi ungari în Ucraina

Budapesta, 25 februarie 2026 (MTI) - Pentru prima dată, în mod explicit, în cadrul reuniunii de luni a Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, a fost formulată ca cerinţă explicită trimiterea de soldaţi ungari în Ucraina, a declarat miercuri, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Szijjártó Péter.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, şeful diplomaţiei ungare, informând guvernul despre reuniunea de luni a Consiliului Afaceri Externe al UE, a subliniat că „la Bruxelles a apărut o nouă realitate”.

„Pentru prima dată a fost formulată ca cerinţă explicită trimiterea de soldaţi ungari în Ucraina şi a devenit clar că Comisia Europeană şi partea ucraineană acţionează în mod concertat în ceea ce priveşte blocarea transporturilor de petrol prin conducta Drujba”, a afirmat ministrul.

Szijjártó Péter a relatat că un omolog din Luxemburg a adresat o întrebare ministrului ucrainean de externe cu privire la motivele pentru care experţi ungari şi slovaci nu pot fi trimişi în Ucraina pentru a verifica situaţia conductei, în contextul contradicţiilor existente. Potrivit relatării sale, după câteva momente de ezitare şi tăcere, interlocutorul ucrainean a răspuns că este necesară o consultare suplimentară pe acest subiect.

„Prin urmare, s-a confirmat practic ceea ce atât partea slovacă, cât şi noi cunoaştem de la operatorul de sistem ucrainean, şi anume că, în cazul conductei Drujba, nu există niciun obstacol tehnic, fizic sau de natură inginerească în calea reluării transportului de petrol”, a subliniat oficialul ungar.

Ministrul a mai precizat că, în momentul în care a fost formulată propunerea ca experţi ungari şi slovaci să se deplaseze în Ucraina, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat că „ungurii şi slovacii ar trebui mai degrabă să trimită soldaţi în Ucraina”.

„Aceasta a fost prima ocazie în care a fost exprimată deschis, clar şi direct, faţă de noi, o cerinţă privind trimiterea de soldaţi”, a conchis Szijjártó Péter.