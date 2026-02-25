Szijjártó Péter a solicitat Parlamentului ratificarea aderării la Consiliul pentru Pace

Budapesta, 25 februarie 2026 (MTI) - Ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Szijjártó Péter, a solicitat miercuri, la Budapesta, Parlamentului Ungariei dezbaterea şi ratificarea aderării ţării la Consiliul pentru Pace.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, şeful diplomaţiei ungare a declarat, în cadrul şedinţei Parlamentului, că în prezent, la nivel global, au loc numeroase războaie sângeroase şi conflicte armate, iar organizaţiile internaţionale au eşuat, în ultimele decenii, în soluţionarea acestora.

„În aceste condiţii, este de remarcat faptul că asistăm la conturarea unei noi ordini mondiale. Se formează un nou sistem internaţional, în care paradigmele anterioare nu vor mai fi aplicabile. Vechile principii de funcţionare îşi pierd relevanţa. Anterior, ordinea internaţională şi forţa sa organizatoare erau reprezentate de organizaţiile şi instituţiile internaţionale, care încercau să asigure respectarea dreptului internaţional şi a standardelor internaţionale”, a afirmat ministrul.

În schimb, a continuat acesta, în cadrul noii ordini mondiale va creşte importanţa cooperării interguvernamentale, a relaţiilor bilaterale, a contactelor personale şi a relaţiilor dintre lideri.

Szijjártó Péter a salutat iniţiativa preşedintelui american Donald Trump de a crea Consiliul pentru Pace şi a apreciat că, după Acordurile Abraham din 2020, aceasta reprezintă cea mai promiţătoare oportunitate pentru realizarea păcii în Orientul Mijlociu.

Ministrul a subliniat că securitatea Orientului Mijlociu este strâns legată de securitatea Europei, iar migraţia constituie principalul element de legătură între cele două regiuni.

„Dacă în Orientul Mijlociu există pace şi stabilitate, intensitatea migraţiei către Europa este semnificativ mai redusă. În lipsa păcii şi a stabilităţii, valurile migratorii pornesc din nou, într-o măsură considerabilă, spre Europa, iar o parte dintre acestea ajung pe ruta terestră a Balcanilor de Vest la porţile continentului, respectiv la frontiera sudică a Ungariei”, a avertizat el.

Potrivit ministrului, situaţia de securitate din Orientul Mijlociu influenţează în mod decisiv nivelul de dificultate al protejării frontierei sudice a Ungariei. „Nu suntem dispuşi să renunţăm la obiectivul ca Ungaria să rămână o ţară fără migranţi”, a adăugat acesta.

Szijjártó Péter a subliniat că aderarea la Consiliul pentru Pace are nu doar o bază principială şi morală, ci este dictată şi de interesele de securitate naţională ale Ungariei.

El a evidenţiat că, în timp ce anterior Ungaria era singurul stat european care pleda consecvent pentru pace în Ucraina, aceste eforturi s-au intensificat semnificativ odată cu preluarea mandatului de către Donald Trump anul trecut.

Referindu-se la dezbaterile din cadrul Uniunii Europene, ministrul a arătat că, în legătură cu Consiliul pentru Pace, anumite cercuri de la Bruxelles – în principal instituţiile europene şi câteva state membre din Europa de Vest – au promovat adoptarea unei poziţii comune.

„Ne-am opus constant acestei abordări, întrucât considerăm că este vorba despre o competenţă naţională suverană. Fiecare stat are dreptul să decidă dacă aderă la această iniţiativă sau adoptă o altă poziţie. Totodată, a fost legitim să se ridice întrebarea: care este alternativa?”, a declarat ministrul.

„Care este propunerea europeană capabilă să ofere cel puţin acelaşi nivel de speranţă pentru pacea în Orientul Mijlociu precum iniţiativa preşedintelui Trump, Consiliul pentru Pace? La această întrebare nu există un răspuns, deoarece europenii nu pot avansa o propunere comparabilă”, a subliniat Szijjártó Péter.

El a adăugat că acesta a fost un argument suplimentar pentru decizia guvernului de a participa la Consiliul pentru Pace. Prim-ministrul Ungariei a participat săptămâna trecută, la Washington, la reuniunea de constituire a Consiliului, iar anterior, la Davos, a semnat documentul de aderare.

Potrivit ministrului, aderarea nu implică nicio obligaţie financiară pentru Ungaria. „În aceste condiţii, solicit respectuos Parlamentului Ungariei să dezbată propunerea guvernului şi să decidă ratificarea aderării Ungariei la Consiliul pentru Pace”, a conchis Szijjártó Péter.