Rétvári Bence: în contextul prelungirii conflictului, ideologiile extremiste pot câştiga teren în societate

Budapesta, 25 februarie 2026 (MTI) - Cu cât un război se prelungeşte, cu atât creşte riscul ca o ideologie extremistă să câştige teren în societatea civilă, a declarat miercuri, la Budapesta, secretarul de stat parlamentar din cadrul Ministerului de Interne, Rétvári Bence, la ceremonia de comemorare organizată cu prilejul Zilei de comemorare a victimelor comunismului, desfăşurată la Casa Terorii.

În evaluarea secretarului de stat, comuniştii şi naziştii au reuşit să ajungă la putere deoarece, în urma Primului Război Mondial, clasa mijlocie europeană a fost slăbită şi sărăcită, iar funcţionarea normală a mecanismelor democratice a fost grav afectată.

El a subliniat că, pe fondul războiului ruso-ucrainean, clasa mijlocie europeană traversează din nou un proces de sărăcire şi restrângere, ceea ce creează un teren favorabil pentru ideologiile extremiste. În acest context, singurul răspuns corect este respingerea războiului, a afirmat secretarul de stat, adăugând că doar pacea poate garanta prosperitatea, securitatea şi stabilitatea Europei şi poate preveni instalarea haosului.

Rétvári Bence i-a calificat pe comunişti drept „cei mai mari maeştri ai deghizării din lume”, susţinând că aceştia pot apărea sub diverse forme – marxiste, socialiste, globaliste, liberale, woke sau de tip gender – însă sunt uniţi de negarea ordinii create a lumii, a tradiţiilor, a trecutului, a lui Dumnezeu şi a familiei, precum şi de tentativa de a impune tuturor o ideologie artificială.

Secretarul de stat a afirmat că regimurile comuniste nu au ajuns niciodată la putere prin alegeri democratice, ci întotdeauna cu sprijinul unor forţe externe, iar exercitarea puterii nu a fost niciodată în beneficiul oamenilor. Potrivit acestuia, comunismul nu a adus nicăieri prosperitate sau libertate.

Totodată, Rétvári Bence a avertizat că grupările antifasciste radicale recurg şi în prezent la violenţe similare celor practicate de comunişti, pe care le-a descris drept „adepţi radicali ai unei ideologii criminale”. De asemenea, el a calificat drept periculoasă şi situaţia în care Magyar Péter, preşedintele Tisza Párt, „ameninţă constant cu represalii”.

La rândul său, Fekete Rajmund, directorul Institutului pentru Studierea Comunismului, a declarat că moştenitorii spirituali şi politici ai comunismului există şi astăzi, devenind tot mai activi şi urmărind obţinerea unei influenţe tot mai mari.

Potrivit istoricului, adepţii contemporani ai ideologiei comuniste caută să dobândească roluri politice şi decizionale, inclusiv prin obţinerea de mandate în Parlamentul European şi prin utilizarea imunităţii parlamentare.

Fekete Rajmund a subliniat că nu există un „comunism moderat”, afirmând că această ideologie urmăreşte eliminarea tuturor ideilor şi gânditorilor care i se opun, motiv pentru care este necesară promovarea unei politici de toleranţă zero faţă de comunism.