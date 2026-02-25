Războiul din Ucraina - Ministerul rus al Apărării a informat despre capturarea unui soldat cu dublă cetăţenie ucraineano-ungară

Moscova, 25 februarie 2026 (MTI) - Ministerul rus al Apărării a informat miercuri, prin intermediul canalului său oficial de Telegram, despre capturarea unui bărbat cu dublă cetăţenie ucraineano-ungară, mobilizat împotriva voinţei sale şi trimis pe front.

În comunicatul însoţit de imagini video, ministerul a precizat că persoana în cauză, identificată sub numele de Albert Roman, locuia în Ungaria din anul 2020. Potrivit informaţiilor prezentate, acesta ar fi fost reţinut la traversarea frontierei ucrainene şi transportat la un centru militar din Ujhorod, unde comisia medicală l-a declarat apt pentru serviciul militar, în pofida unor afecţiuni grave, inclusiv meningită, multiple fracturi şi antecedente de comoţii cerebrale.

Bărbatul a relatat, în limba rusă, că ulterior a fost transportat cu autobuzul într-un centru de instruire şi repartizat Brigăzii „Cervona Kalîna”, unitate despre care a afirmat că înregistrează pierderi extrem de ridicate.

Conform Ministerului rus al Apărării, Roman s-a predat în zona Krasnoarmeisk (Pokrovsk, în limba ucraineană), unde activa ca soldat al Brigăzii 14 a Forţelor Armate ale Ucrainei. În declaraţia sa, prizonierul de război a susţinut că, fiind rănit de schije într-o clădire avariată, a solicitat evacuarea, însă nu a primit niciun sprijin din partea propriilor forţe, nici măcar un pachet de prim-ajutor. Acesta a mai afirmat că, în lipsa apei, a fost nevoit să recurgă la măsuri extreme pentru a supravieţui, iar comandantul său i-ar fi comunicat prin radio că poziţia sa a fost considerată pierdută.

Potrivit relatării difuzate şi de agenţia de presă RIA Novosti, bărbatul s-a predat fără a opune rezistenţă militarilor ruşi, care i-ar fi acordat apă şi hrană.

Autorităţile ruse nu au precizat data exactă a traversării frontierei sau momentul capturării. În declaraţiile sale, bărbatul a făcut referire la data de 19 februarie în legătură cu predarea sa.