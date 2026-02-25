Orbán Viktor: liderii europeni au convenit cu Volodimir Zelenski continuarea războiului

Budapesta, 25 februarie 2026 (MTI) - La Kiev a avut loc o reuniune de amploare, în cadrul căreia liderii europeni, în frunte cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au ajuns la un acord cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski privind continuarea conflictului armat, a declarat miercuri prim-ministrul Ungariei, Orbán Viktor, într-un mesaj video publicat pe pagina sa Facebook.

Premierul ungar a atras atenţia asupra faptului că, în acelaşi timp, rămâne în vigoare embargoul petrolier instituit de Ucraina împotriva Ungariei, subliniind că această problemă reprezintă, în prezent, principala prioritate pentru autorităţile de la Budapesta. Potrivit acestuia, eforturile guvernului se concentrează pe depăşirea şi eliminarea acestei măsuri restrictive.

Orbán Viktor a afirmat că planul de război are drept obiectiv implicarea tuturor statelor europene în conflict. El a menţionat că, în acest moment, doar două-trei ţări îşi exprimă clar intenţia de a rămâne în afara războiului, menţionând Slovacia, Cehia şi Ungaria.

„Există însă eforturi de a ne atrage şi pe noi în acest conflict, iar în acest context ar fi necesar un guvern care ar accepta cerinţele formulate de Bruxelles”, a declarat prim-ministrul.

Acesta a subliniat că guvernul cu orientare naţională respinge o asemenea abordare, motiv pentru care, în opinia sa, se urmăreşte instalarea unui alt executiv, respectiv a unui guvern condus de Tisza Párt, care ar fi dispus să accepte aceste solicitări. În acest context, Orbán Viktor a susţinut că ar fi fost încheiat un acord cu Magyar Péter şi cu formaţiunea politică pe care o conduce, în cadrul unui aşa-numit pact secret, la München.

„Aceasta este miza alegerilor. Dacă dorim să nu fim antrenaţi în conflict şi dacă securitatea este prioritară, atunci opţiunea este guvernul cu orientare naţională. Dacă se doreşte schimbarea şi intrarea în război, atunci opţiunea este Tisza Párt. Eu propun să votăm pentru securitate”, a conchis Orbán Viktor.