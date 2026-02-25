Orbán Viktor: liderii de la Bruxelles au convenit cu Volodimir Zelenski continuarea războiului

Budapesta, 25 februarie 2026 (MTI) - Liderii de la Bruxelles, în frunte cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au ajuns marţi la un acord cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski privind continuarea conflictului armat, a afirmat miercuri premierul Ungariei, Orbán Viktor, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Şeful executivului de la Budapesta a calificat această decizie drept o veste negativă pentru Europa, susţinând că războiul continuă în pofida faptului că, în opinia sa, nu există o soluţie viabilă pe linia frontului, în timp ce confruntările generează distrugeri de proporţii considerabile.

Orbán Viktor a subliniat că, lunar, aproximativ 35.000 de persoane îşi pierd viaţa sau rămân invalide de război, în condiţiile în care linia frontului înregistrează modificări minime. Potrivit acestuia, consecinţele umanitare sunt dramatice, fiind vorba despre sute de mii de văduve, orfani şi mame care îşi plâng fiii, o situaţie care, în opinia sa, beneficiază de sprijinul instituţiilor de la Bruxelles.

Premierul ungar a mai arătat că prelungirea conflictului implică costuri financiare uriaşe pentru cetăţenii europeni, apreciind că sume de ordinul sutelor de miliarde de euro sunt cheltuite fără un rezultat concret. În acest context, el a afirmat că nu Federaţia Rusă, ci societăţile europene sunt cele care riscă să suporte consecinţele economice şi sociale ale războiului. Totodată, a atras atenţia asupra menţinerii riscului unui conflict nuclear, având în vedere confruntarea Europei cu o putere nucleară.

„Dacă nu ne opunem, există riscul să fim atraşi şi noi în acest conflict. Săptămâna trecută, la München, Magyar Péter a încheiat, sub tutela germană, un pact secret cu liderii de la Bruxelles. În schimbul sprijinului Bruxelles-ului şi al Kievului, el ar urma să implice Ungaria în rândul statelor europene aflate în război şi să îşi dea acordul pentru susţinerea financiară a Ucrainei. De asemenea, ar separa Ungaria de accesul la petrol şi gaze la preţuri reduse”, a declarat Orbán Viktor.

Potrivit acestuia, caracterul confidenţial al acestui acord ar avea drept scop împiedicarea cetăţenilor ungari de a afla adevărul înainte de alegeri. În conformitate cu presupusul pact, în disputa energetică ucraineano-ungară, Magyar Péter şi partidul său, Tisza Párt, nu ar reprezenta interesele Ungariei, ci pe cele ale Ucrainei, a mai afirmat premierul.

„Ungaria trebuie să rămână în afara acestui conflict. Guvernul ungar are obligaţia de a garanta securitatea statului. Acesta este obiectivul nostru şi îl vom respecta. Fidesz este opţiunea sigură la alegeri”, a conchis Orbán Viktor.