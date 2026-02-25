Orbán Viktor: am dispus consolidarea protecţiei infrastructurii energetice strategice

Budapesta, 25 februarie 2026 (MTI) - Prim-ministrul Ungariei, Orbán Viktor, a anunţat miercuri, într-un mesaj video publicat pe pagina sa Facebook, după şedinţa Consiliului de Apărare, că a dispus consolidarea protecţiei infrastructurii energetice strategice.

Şeful guvernului a precizat că reuniunea Consiliului de Apărare a fost convocată ca urmare a blocadei petroliere impuse de Ucraina, menţionând că, începând cu data de 27 ianuarie, nu mai ajunge petrol în Ungaria prin conducta Drujba.

„Datele indică în mod clar că această oprire fără precedent nu are cauze tehnice, ci politice. Guvernul ucrainean exercită presiuni asupra Ungariei şi Slovaciei prin intermediul blocadei petroliere”, a declarat Orbán Viktor.

Prim-ministrul a mai afirmat că a analizat rapoartele serviciilor de securitate naţională şi că, în evaluarea sa, Ucraina se pregăteşte pentru noi acţiuni menite să perturbe funcţionarea sistemului energetic al Ungariei.

„În consecinţă, am dispus consolidarea protecţiei infrastructurii energetice strategice. Aceasta presupune desfăşurarea de efective militare şi de echipamente necesare respingerii unor eventuale atacuri în proximitatea obiectivelor energetice strategice. Poliţia va intensifica patrularea în zonele centralelor electrice desemnate, ale staţiilor de distribuţie şi ale centrelor de control, iar în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg am instituit o interdicţie privind zborurile dronelor”, a enumerat măsurile premierul ungar.

„Ungaria nu poate fi supusă şantajului”, a subliniat Orbán Viktor.