Hankó Balázs: Guvernul face totul pentru sprijinirea familiilor

Budapesta, 25 februarie 2026 (MTI) - Familia reprezintă cea mai importantă valoare pentru cetăţenii Ungariei, iar Guvernul Ungariei depune toate eforturile necesare pentru sprijinirea familiilor, a declarat miercuri dimineaţă ministrul culturii şi inovării, Hankó Balázs, într-un interviu acordat postului public M1.

Referindu-se la conferinţa V4 Summit and Pro-Family Summit, desfăşurată marţi la Gödöllő, cu participarea reprezentanţilor Statelor Unite ale Americii, Italiei, Turciei, statelor din Balcanii de Vest, ai Grupului de la Vişegrad (V4) şi ai statelor turcice, ministrul a afirmat că, la nivel global, guvernele cu orientare pro-familie consideră modelul ungar drept unul de urmat.

Potrivit acestuia, din anul 2010, Guvernul Ungariei a adoptat peste 30 de măsuri cu caracter favorabil familiei. Începând cu luna ianuarie, aproximativ 500.000 de mame din Ungaria beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit, iar printre măsurile implementate se numără şi dublarea deducerii fiscale pentru familii, precum şi extinderea constantă a capacităţii creşelor. În următorii patru ani, autorităţile vor acorda familiilor facilităţi fiscale în valoare totală de 4.400 de miliarde de forinţi.

Hankó Balázs a precizat că scutirea de impozit pe venit lasă anual, în medie, suma de 1,3 milioane de forinţi la dispoziţia familiilor eligibile, iar ca urmare a dublării deducerii fiscale, familiile cu un copil dispun de aproximativ 1,5 milioane de forinţi pe an, cele cu doi copii de 2,2 milioane de forinţi, iar familiile cu trei copii de 3,7 milioane de forinţi suplimentar.

Ministrul a subliniat că Guvernul nu consideră sprijinul acordat familiilor drept o cheltuială, ci mai degrabă o investiţie strategică, nu doar în prezent, ci şi în viitor, prin intermediul copiilor. Potrivit acestuia, familiile ungare reprezintă motorul economiei, iar Executivul rămâne ferm angajat în susţinerea acestora, promovând natalitatea, întemeierea de familii şi integrarea pe piaţa muncii.

Hankó Balázs a amintit că, în anul 2020, în timpul primului mandat prezidenţial al lui Donald Trump, a fost adoptată, cu participarea Statelor Unite şi a Guvernului Ungariei, aşa-numita Declaraţie de consens de la Geneva, document care stipulează că familia constituie unitatea de bază a societăţii şi trebuie să beneficieze de securitate materială. Semnatarii declaraţiei au reafirmat valorile familiei întemeiate pe ordinea naturală a lumii create.

„La nivel mondial, politica familială a Ungariei este cea care poartă drapelul”, a afirmat ministrul.

În cadrul emisiunii „Jó reggelt, Magyarország!” a postului national de radio Kossuth, Hankó Balázs a mai declarat că Guvernul nu oferă familiilor resursele necesare sub formă de alocaţii directe, ci le lasă la dispoziţia acestora prin reduceri de impozite. Conform unui sondaj de opinie, măsurile privind scutirea de impozit pe venit şi deducerile fiscale pentru familii sunt susţinute de 8,5 din 10 respondenţi.

Totodată, ministrul a informat că, în cadrul mecanismului guvernamental „Otthon Start” de sprijin pentru achiziţia de locuinţe au fost finalizate deja 25.000 de cereri de credit, valoarea medie a împrumuturilor solicitate fiind de 34 de milioane de forinţi. În acest context, el a respins afirmaţia formulată de Magyar Péter, preşedintele partidului Tisza, potrivit căreia tinerii nu ar avea posibilitatea de a achiziţiona o locuinţă.

Hankó Balázs a concluzionat că o eventuală accedere la putere a lui Magyar Péter ar fi contrară intereselor familiilor din Ungaria.