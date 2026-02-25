Alegeri 2026 - Orbán Viktor: economia Ungariei nu poate fi adusă în genunchi nici printr-o blocadă petrolieră

Budapesta, 25 februarie 2026 (MTI) - Economia Ungariei nu poate fi adusă în genunchi până la alegeri nici printr-o blocadă petrolieră, întrucât în perioada recentă au fost constituite rezerve suficiente de ţiţei, a declarat miercuri prim-ministrul Ungariei, Orbán Viktor, la un eveniment organizat sub denumirea Megafon Klub, la Budapesta.

Şeful guvernului a răspuns, în cadrul evenimentului transmis online, unei întrebări formulate de jurnalistul Bohár Dániel, referitoare la faptul dacă se aştepta ca Ucraina şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să „ameninţe Ungaria cu petrol”. Orbán Viktor a afirmat că nu anticipa o asemenea formă de presiune, însă se aştepta la acţiuni ostile, apreciind că intensitatea ameninţărilor personale ar putea creşte.

Premierul a calificat această acţiune drept un pas riscant din partea Ucrainei, subliniind că printr-un asemenea demers nu poate fi atins obiectivul de a provoca scumpiri masive ale carburanţilor, haos sau insecuritate în aprovizionare, care să permită formularea acuzaţiei potrivit căreia guvernul nu ar fi capabil să apere interesele ţării şi să asigure funcţionarea normală a economiei.

Întrebat dacă are informaţii privind eventuale acţiuni suplimentare, mai dure, îndreptate împotriva securităţii energetice a Ungariei, prim-ministrul a răspuns afirmativ.

Orbán Viktor a apreciat că alegerile din 2026 ar putea reprezenta ultimul scrutin înaintea unei eventuale agravări semnificative a conflictului dintre europeni şi Rusia, subliniind că guvernul şi majoritatea parlamentară care vor rezulta în urma acestui scrutin vor decide dacă Ungaria doreşte şi dacă este capabilă să rămână în afara unui asemenea conflict.

Premierul a afirmat că, în cei patru ani ai războiului ruso-ucrainean, Europa nu s-a aflat niciodată atât de aproape de o escaladare militară precum în prezent. În acest context, el a susţinut că Statele Unite s-au retras deja din componenta operaţională a gestionării conflictului şi că există riscul ca, în absenţa unei schimbări majore, să se retragă şi din eforturile diplomatice de soluţionare.

În opinia sa, în timp ce Statele Unite se îndepărtează de conflict, statele europene se implică tot mai profund, iar Ucraina avansează pe calea aderării la Uniunea Europeană. Orbán Viktor a avertizat că, în percepţia publică din Ungaria, nu este suficient de clar faptul că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar presupune, în mod automat, obligaţii militare pentru Ungaria.

El a subliniat că tratatele fundamentale ale Uniunii Europene prevăd în mod explicit obligaţia acordării de sprijin militar în cazul în care un stat membru este atacat de o ţară terţă.

Prim-ministrul a declarat că miza alegerilor este securitatea – economică, financiară şi militară – şi a arătat că, într-o situaţie de conflict, liderul Ungariei este obligat să ia decizii fundamentale privind războiul şi pacea, inclusiv dacă naţiunea sa participă la un conflict sau rămâne în afara acestuia şi dacă dispune de forţa necesară pentru a rezista presiunilor externe, care pot lua forma şantajului.

„Această situaţie există deja”, a afirmat Orbán Viktor, subliniind că viitorul Ungariei va depinde de deciziile guvernului şi ale majorităţii parlamentare în momente critice.

În încheiere, prim-ministrul a avertizat că, în absenţa păcii, în condiţiile în care resursele financiare ar fi direcţionate către Ucraina şi costurile energetice ar creşte semnificativ, consecinţele negative ar afecta întreaga societate.