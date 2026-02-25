A fost inaugurată Expoziţia de Sustenabilitate Planet Budapest

În alocuţiunea inaugurală, Áder János, preşedintele Consiliului de Administraţie al Fundaţiei pentru Protecţia Climei „Planeta Albastră” şi patronul principal al evenimentului, a subliniat că sustenabilitatea este un concept multidimensional şi o disciplină complexă, a cărei esenţă constă în recunoaşterea caracterului limitat al resurselor Terrei.
„Oricât de mult am crede în ingeniozitatea umană, oricât de mult ne-am baza pe omnipotenţa tehnologiei şi oricât ne-am amăgi cu ideea că vom descoperi cum să extindem planeta şi să o forţăm să crească, sustenabilitatea înseamnă tocmai recunoaşterea faptului că acest lucru nu va fi posibil”, a subliniat fostul preşedinte al Ungariei.
În consecinţă, a adăugat Áder János, cunoaşterea şi creativitatea umană trebuie orientate către realizarea unui echilibru între bunăstarea societăţii şi resursele naturale finite. „În acest proces, însăşi natura ne oferă un model: nu produce deşeuri, nu lasă nimic să se irosească şi este capabilă de regenerare continuă”, a afirmat el.
Totodată, Áder János a evidenţiat că „nu poate exista un alt obiectiv decât acela de a modela viitorul prin utilizarea inteligentă a capitalului uman, protejând în acelaşi timp capitalul natural”.