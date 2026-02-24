Ministru ungar: O nouă instituţie a Universităţii Naţiunilor Unite va fi înfiinţată în Ungaria

Budapesta, marţi, 24 februarie 2026 (MTI) - Conform unei decizii a guvernului şi a parlamentului ungar, o nouă instituţie a Universităţii Naţiunilor Unite va fi înfiinţată în Ungaria - a anunţat marţi Balázs Hankó, ministrul culturii şi inovării pe pagina sa de socializare.

În postarea sa video, Balázs Hankó a spus că noua universitate a ONU va fi înfiinţată la Institutul de Studii Avansate din oraşul Kőszeg.

„Aceasta înseamnă că noi, maghiarii, ne aflăm în elita lumii. Prin universităţile noastre, noi, maghiarii, suntem capabili de cooperare internaţională, ca de exemplu aici, la Kőszeg, la Institutul de Studii Avansate, care înfiinţează o nouă universitate a ONU dedicată păcii şi securităţii” – a spus el.

El a subliniat că pacea este cel mai important lucru pentru guvern şi că maghiarii aici, în inima Europei, fac legătura între Occident şi Orient.

Acest lucru va fi sărbătorit marţi cu un eveniment universitar de iarnă (winter school), la care vor participa educatori de renume şi cercetători maghiari din întreaga lume, pe tema păcii şi securităţii – a anunţat ministrul.