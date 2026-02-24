Dreptul de vot al maghiarilor de peste hotare contestat în Parlamentul ungar

Budapesta, marţi, 24 februarie 2026 (MTI) - Coaliţia Democratică (DK) a evocat retragerea dreptului de vot al maghiarilor de peste hotare marţi, într-o intervenţie înaintea ordinii de zi a şedinţei parlamentare.

Olga Kálmán (DK) a pledat pentru revocarea dreptului de vot al maghiarilor din afara Ungariei, criticând aspru guvernul pentru că a acordat drept de vot persoanelor care nu au locuit niciodată şi nu au plătit impozit în Ungaria şi care nu suportă consecinţele deciziei lor. În opinia ei, votul prin corespondenţă al maghiarilor de peste hotare oferă posibilitatea unei fraude electorale în masă. Ea a acuzat Fidesz că „a vrut să formeze” sute de mii de maghiari care trăiesc dincolo de graniţă, acordându-le cetăţenia cu procedură simplificată, iar de atunci, voturile celor de peste hotare „au asigurat de fiecare dată o majoritate de două treimi”, chiar şi acum jumătate de milion de alegători înregistraţi aşteaptă să garanteze rămânerea la putere a partidului Fidesz.

Ea a subliniat: DK nu contestă identitatea maghiară a nimănui şi nu a spus niciodată că maghiarii de peste hotare nu ar trebui susţinuţi, dar consideră că dreptul de vot ar trebui acordat celor care suportă consecinţele deciziei lor. În opinia sa, maghiarii care lucrează în străinătate sunt astfel de persoane, deoarece alegerile îi afectează în mod direct, însă pe cei de peste hotare nu îi afectează.

În răspunsul său, Barna Pál Zsigmond, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Europene, l-a acuzat pe reprezentantul DK de incitare la ură şi de stârnire a animozităţii împotriva maghiarilor care trăiesc dincolo de graniţă. El a afirmat că sistemul de vot prin corespondenţă a trecut testul timpului, respectă standardele internaţionale şi nu poate fi utilizat pentru a comite vreo ilegalitate. El a subliniat: orice persoană care are cetăţenie maghiară are şi drept la vot, dar cei care nu au domiciliu în Ungaria pot vota doar pentru o listă de partid şi trebuie să se înregistreze în prealabil.