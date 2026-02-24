Asociaţia Societăţilor de Leasing: Un optimism moderat a caracterizat, în 2025, piaţa de leasing din Ungaria

Budapesta, marţi, 24 februarie 2026 (MTI) - În anul 2025, un optimism moderat a caracterizat piaţa de leasing din Ungaria: atât volumul finanţărilor, cât şi numărul contractelor au crescut, iar programele susţinute au continuat să reprezinte o pondere ridicată în noile finanţări - a declarat preşedinta Asociaţiei Societăţilor de Leasing din Ungaria, Marianna Agárdi, marţi, la conferinţa de presă unde a prezentat datele de piaţă pentru anul trecut.

Potrivit acesteia, suma finanţată a crescut anul trecut cu 7%, la 1 037 miliarde forinţi (aproximativ 2,74 miliarde euro), iar numărul noilor contracte a crescut cu 1%, la 85 166 de unităţi. Astfel, valoarea totală a portofoliului s-a majorat cu 5,6%, la 2 508 miliarde forinţi (aproximativ 6,61 miliarde euro), în timp ce numărul total al contractelor aflate în derulare s-a redus cu 1%, la 315 656.

În rândul clienţilor corporativi, întreprinderile mici şi mijlocii au reprezentat 70%, iar companiile mari 30%; în anul 2025, principalul motor al creşterii l-au constituit finanţările acordate marilor companii. Ponderea populaţiei, raportată la suma finanţată, a fost de doar 8%.

Din totalul finanţărilor, 54% au reprezentat leasing financiar cu valoare reziduală fixă (închis), 31% leasing financiar cu valoare reziduală deschisă, 11% leasing operaţional, iar 4% credite; 82% dintre bunurile finanţate au fost noi, iar 18% second-hand.

Dintre categoriile de active, cel mai mare segment – autoturisme, autoutilitare uşoare şi motociclete – a înregistrat anul trecut finanţări noi de 607 miliarde forinţi (aproximativ 1,60 miliarde euro), reprezentând peste 58% din piaţa ungară de leasing şi depăşind cu 10% nivelul din anul 2024. Numărul contractelor a stagnat la 68 409 unităţi.

Înmatriculările de vehicule comerciale uşoare au scăzut cu peste 7%, evoluţie compensată de creşterea cu 7,7% a pieţei autoturismelor. Ponderea leasingului financiar la autoturismele noi s-a redus cu 1 punct procentual, la 27,5%, iar la vehiculele comerciale uşoare cu 3,1 puncte procentuale, la 29,5%.

În segmentul vehiculelor comerciale grele au fost încheiate 7 708 contracte, în valoare de 222 miliarde forinţi (aproximativ 585,5 milioane euro); primul indicator reprezintă o scădere de 3%, iar al doilea o creştere de 4%. Rata de penetrare a leasingului este cea mai ridicată în această categorie, de 66%, iar în cazul semiremorcilor grele ajunge la 70%.

Marianna Agárdi a apreciat că, şi în anul 2026, leasingul va rămâne unul dintre principalii factori ai noilor investiţii, iar finanţarea prin leasing a echipamentelor eficiente energetic şi a celor verzi va căpăta o importanţă sporită. Potrivit estimărilor lor, scăderea anticipată a dobânzilor ar putea influenţa favorabil piaţa, iar revenirea reducerilor şi promoţiilor pe piaţa auto ar putea dinamiza finanţarea populaţiei; se aşteaptă o creştere uşoară atât în segmentul flotelor, cât şi în cel de retail.