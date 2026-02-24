Alegeri 2026 - Viktor Orbán: Ucrainenii ştiu exact ce fac şi de ce fac

Budapesta, marţi, 24 februarie 2026 (MTI) - Ucrainenii ştiu exact ce şi de ce fac: vor ca în săptămânile dinaintea alegerilor să existe în Ungaria penurie de combustibil şi preţul benzinei să ajungă la 1 000 de forinţi (13,44 lei) - a scris, marţi, pe pagina sa de Facebook, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán.

Potrivit postării, ucrainenii ar urmări astfel să răstoarne guvernul şi să îl înlocuiască cu un locţiitor pe placul Kievului.

„Nu va reuşi. Ne-am completat rezervele şi am salvat ţara de la penuria de combustibil”, a scris premierul. Acesta a adăugat că Ungaria a blocat împrumutul de război de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei şi nu va susţine, la Bruxelles, nicio decizie favorabilă Kievului, până când preşedintele Volodimir Zelenski nu îşi revine.

„Nu vom asista la blocada ucraineană a ţiţeiului, ci o vom sparge. De acest lucru pot fi siguri atât la Bruxelles, cât şi la Kiev”, a scris Viktor Orbán.