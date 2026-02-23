Péter Szijjártó: Guvernul nu va susţine nicio decizie favorabilă Ucrainei până când Kievul nu reia livrările de ţiţei

Bruxelles/Budapesta, luni, 23 februarie 2026 (MTI) - Guvernul Ungariei nu va susţine în Uniunea Europeană nicio decizie favorabilă Ucrainei până când Kievul nu va relua livrările de ţiţei către Ungaria prin conducta "Prietenia", a afirmat, luni, la Bruxelles, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului remis de MAE ungar, ministrul a declarat, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE, referitor la un nou atac cu dronă asupra conductei Drujba, că au primit informaţii liniştitoare potrivit cărora pagubele produse la staţia de pompare din Tatarstan au fost deja remediate.

„Aceasta înseamnă că toate secţiunile oleoductului „Prietenia” sunt funcţionale din punct de vedere fizic, tehnic şi operaţional. Întregul oleoduct „Prietenia” este funcţional. Asta înseamnă că reluarea livrărilor de ţiţei depinde exclusiv de decizia statului ucrainean şi, dacă da, când va avea loc acest lucru?”, a subliniat politicianul de la Budapesta.

„Faptul că ucrainenii nu reiau livrările prin oleoduct reprezintă un şantaj politic la adresa Ungariei, deoarece este o decizie politică. Nu există niciun motiv tehnic, fizic sau operaţional pentru care livrările să nu fie reluate. Este o decizie politică, un şantaj la adresa Ungariei, evident în complicitate cu Bruxelles-ul şi cu opoziţia din Ungaria”, a continuat ministrul.

„Prin urmare, decizia noastră rămâne în vigoare. Atâta timp cât Ucraina nu reia livrările de ţiţei către Ungaria, nu suntem dispuşi să susţinem aici, la Bruxelles, nicio decizie care ar fi favorabilă sau importantă pentru ucraineni”, a afirmat ministrul.

„Astfel, nu vor avea acces la împrumutul de război şi nu va exista un al 20-lea pachet de sancţiuni, atâta timp cât vor continua să se joace cu noi în privinţa securităţii noastre energetice”, a adăugat Péter Szijjártó.

Acesta a apreciat că la reuniunea Consiliului este aşteptată „o mare bătălie”. „Aud deja informaţiile preliminare, aici nu s-a vorbit despre nimic altceva decât despre Ungaria, dar să nu exercite presiuni asupra noastră, ci asupra ucrainenilor”, a declarat şeful diplomaţiei ungare.

Acesta a subliniat că Ungaria are în continuare dreptul suveran de a decide de unde şi ce tipuri de resurse energetice achiziţionează, iar guvernul nu este dispus să importe din surse mai scumpe şi mai puţin fiabile decât de la cele actuale.

În acest context, Péter Szijjártó a menţionat că exporturile de ţiţei către Ungaria reprezintă doar 0,2% din produsul intern brut (PIB) al Rusiei, astfel încât este puţin probabil ca Moscova să îşi finanţeze războiul din Ucraina din aceste venituri.