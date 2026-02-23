Péter Szijjártó: Bruxelles-ul face jocul Ucrainei împotriva Ungariei şi Slovaciei

Budapesta, luni, 23 februarie 2026 (MTI) - Bruxelles-ul acţionează în complicitate cu Kievul în periclitarea aprovizionării energetice a Ungariei şi Slovaciei, iar Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi politica de securitate nu se poziţionează de partea celor două state membre, ci susţine trimiterea de militari din Ungaria şi Slovacia în Ucraina, a declarat, luni, la Bruxelles, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului remis de MAE ungar, ministrul a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută după reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, că, în cadrul întâlnirii, au ieşit la iveală două aspecte „şocante”: pe de o parte, că Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, doreşte ca Ungaria şi Slovacia să trimită militari în Ucraina, iar pe de altă parte, că Kievul cooperează într-adevăr cu Bruxelles-ul în ceea ce priveşte blocarea livrărilor de ţiţei.

Acesta a arătat că reuniunea a avut mai multe concluzii, fiind evident că europenii se pregătesc pentru un război de lungă durată, că doresc să trimită cât mai curând militari şi sume considerabil mai mari de bani în Ucraina şi că vorbesc despre viitoarea aderare a ţării la UE ca despre un fapt inevitabil şi clar.

„În ceea ce priveşte pregătirea pentru un război îndelungat, ministrul ucrainean de Externe a vorbit despre obiectivele de pe câmpul de luptă pentru acest an, adică pentru întregul an (…) Mai mulţi colegi din Uniunea Europeană au confirmat că soluţia trebuie căutată pe câmpul de luptă şi că trebuie să ne pregătim pe termen lung pentru război”, a declarat şeful diplomaţiei ungare.

„În ceea ce priveşte trimiterea şi mai multor fonduri, colegii au precizat că cele 90 de miliarde de euro decise anterior, dar blocate în prezent de Ungaria, acoperă doar o parte din necesarul financiar al ucrainenilor şi au subliniat că în viitorul apropiat va trebui luată o decizie privind trimiterea de resurse suplimentare, şi mai mulţi bani, către Ucraina. Acest lucru a fost confirmat şi de ministrul ucrainean de Externe, care a declarat că anul acesta au nevoie de 155 de miliarde de euro exclusiv pentru funcţionarea armatei”, a continuat Péter Szijjártó.

Ministrul a relatat, de asemenea, că după „exigenţele şi acuzaţiile” formulate prin videoconferinţă de ministrul ucrainean de Externe, omologul său din Luxemburg a întrebat dacă Kievul ar fi de acord ca specialiştii din Ungaria şi Slovacia să examineze la faţa locului starea oleoductului „Prietenia”, la care Andrii Sybiha ar fi reacţionat ezitant, afirmând că va analiza subiectul şi va trebui să se consulte cu privire la această chestiune.

În acest context, el a apreciat că această „ezitare” demonstrează clar că partea ucraineană nu spune adevărul în legătură cu oleoductul, întrucât, în caz contrar, omologul său ar fi afirmat că „desigur, experţii din Ungaria şi Slovacia pot veni oricând”.

„Şi peste toate acestea a venit şi declaraţia Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, fost prim-ministru al Estoniei, care a afiarmat că în această situaţie poate nu ar trebui trimişi experţi, ci militari maghiari şi slovaci”, a adăugat Péter Szijjártó.

„Este şocant şi uluitor că ucrainenii şi Bruxelles-ul cooperează pentru a periclita aprovizionarea energetică a două state membre ale Uniunii Europene, Ungaria şi Slovacia, iar în această situaţie, Comisia Europeană în loc să se poziţioneze de partea statelor membre, chiar Înaltul Reprezentant al UE începe să promoveze trimiterea de militari maghiari şi slovaci în Ucraina”, a adăugat ministrul.

Conducerea ucraineană minte în legătură cu pagubele produse conductei, aceasta fiind, din punct de vedere tehnic, pe deplin aptă pentru reluarea livrărilor, fapt care corespunde şi informaţiilor deţinute de guvernul slovac – a subliniat Péter Szijjártó.

Acesta a precizat că la reuniune a anunţat că Guvernul ungar nu va susţine adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni şi nici împrumutul de război în valoare de 90 de miliarde de euro.

„Evident, am fost supuşi unor atacuri puternice după aceea, împreună cu omologul meu slovac, dar ne-am menţinut poziţia şi am clarificat că nu ne vom modifica acest punct de vedere până când ucrainenii nu vor relua integral livrările de ţiţei către Ungaria şi Slovacia” – a declarat ministrul ungar de Externe.