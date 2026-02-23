În Ungaria, în trimestrul al patrulea al anului trecut, performanţa investiţiilor a fost cu 1,3% mai redusă faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior

Budapesta, luni, 23 februarie 2026 (MTI) - Volumul investiţiilor în trimestrul al patrulea din 2025 a fost, potrivit datelor brute, cu 1,3% mai mic decât în perioada corespunzătoare a anului precedent - a anunţat, luni, Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH).

Valoarea totală a investiţiilor, la preţuri comparabile – pe baza datelor ajustate sezonier – a depăşit cu 0,1% nivelul din trimestrul anterior.

În anul 2025, performanţa investiţiilor a fost cu 4,3% mai redusă comparativ cu anul precedent.

Potrivit datelor ajustate sezonier, în trimestrul al patrulea din anul 2025, performanţa investiţiilor la nivelul economiei naţionale a scăzut cu 1,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Scăderea investiţiilor a fost determinată în principal de industria prelucrătoare şi de administraţia publică. Diminuarea dezvoltărilor a fost atenuată de creşterea activităţii investiţionale în transport şi depozitare, respectiv în tranzacţiile imobiliare – a precizat Oficiul Central de Statistică al Ungariei.