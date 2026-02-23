Evacuarea abatelui premonstratens Rudolf Anzelm Fejes din Oradea a fost amânată

Oradea, luni, 23 februarie 2026 (MTI) - La solicitarea conducerii municipiului Oradea, evacuarea abatelui premonstratens Rudolf Anzelm Fejes, programată pentru luni, a fost amânată pentru o dată ulterioară, deocamdată necunoscută. Călugărul a aşteptat executorul judecătoresc în ploaie torenţială, pe treptele bisericii premonstratense, înconjurat de aproximativ 200 de susţinători, însă acesta nu a mai sosit.

Evacuarea abatelui Fejes Rudolf Anzelm, conducătorul Prepoziturii Ordinului Canonic Premonstratens din Promontoriul Oradea, a fost decisă în data de 29 ianuarie de Judecătoria Oradea, la solicitarea Consiliului Local. Executarea hotărârii este prevăzută chiar dacă sentinţa nu este definitivă, iar instanţa a admis şi excepţia de neconstituţionalitate invocată de abate. Potrivit somaţiei executorului, evacuarea silită ar fi trebuit să aibă loc luni, la ora 10.00, însă aceasta nu s-a realizat.

Înainte de ora anunţată, abatele a oficiat o slujbă în biserica premonstratensă, apoi a aşteptat evacuarea pe treptele lăcaşului de cult, în ploaie torenţială, alături de circa 200 de credincioşi şi susţinători. Jandarmii au dirijat simpatizanţii pe trotuarele de pe ambele părţi ale străzii intens circulate din centrul oraşului, mulţi dintre ei rostind rugăciunea „Bucură-te, Maria”.

Abatele şi însoţitorii săi nu au fost informaţi la ora indicată despre amânare. O parte dintre jurnaliştii prezenţi au fost anunţaţi de biroul de presă al Primăriei Oradea. Potrivit comunicatului, evacuarea a fost amânată deoarece ar fi perturbat activitatea didactică la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, aflat în imediata vecinătate a mănăstirii, în clădirea fostului gimnaziu premonstratens.

În comunicat s-a subliniat că amânarea are „caracter strict administrativ şi temporar”, iar procedura de evacuare rămâne în vigoare, urmând a fi pusă în aplicare la o dată ulterioară, când nu va afecta desfăşurarea cursurilor.

Executorul judecătoresc, Moza Gheorghe Sorin, a confirmat pentru portalul de ştiri Maszol.ro faptul amânării şi a precizat că noul termen al evacuării va fi comunicat persoanei vizate prin poştă.

Rudolf Anzelm Fejes a declarat că amânarea se datorează solidarităţii celor care l-au susţinut. „Nu au vrut să intre cu forţa peste mine în faţa atâtor oameni, deşi ar fi putut”, a afirmat acesta.

La solicitarea agenţiei ungare de presă MTI, abatele a precizat că, în eventualitatea evacuării, are o „soluţie de urgenţă”, dar a subliniat că este legat de clădire printr-un contract de muncă oficial, imobilul fiind sediul administrativ al prepoziturii. „Aici se află arhiva, documentele administrative, totul. (…) Nici potrivit dreptului canonic nu poate fi părăsit”, a precizat abatele, adăugând că mănăstirea a fost recunoscută şi din punct de vedere civil ca persoană juridică în anul 1997.

Abatele a susţinut că evacuarea s-ar baza pe „un extras de carte funciară fals” şi, în cadrul procesului derulat în procedură de urgenţă, toate argumentele juridice prezentate au fost respinse. „Se vede că a fost o acţiune bine planificată şi construită”, a adăugat acesta. La întrebarea jurnaliştilor, a precizat că în cauză sunt în curs mai multe procese. Împotriva hotărârii de fond privind evacuarea a formulat apel, termenul fiind stabilit pentru data de 19 martie.

În luna mai a anului trecut, Primăria Oradea a transmis o somaţie de evacuare către Rudolf Anzelm Fejes, solicitându-i să părăsească mănăstirea premonstratensă, considerată proprietate a municipiului, întrucât autorităţile intenţionează să renoveze clădirea împreună cu cea a fostului gimnaziu premonstratens, actualul Colegiu Naţional „Mihai Eminescu”. Întrucât abatele nu a dat curs solicitării, municipalitatea s-a adresat instanţei, iar Judecătoria Oradea a decis evacuarea.

În ultimele decenii, Ordinul Premonstratens a intentat zeci de procese împotriva statului român şi a instituţiilor acestuia pentru a-şi recupera patrimoniul imobiliar din Oradea, care includea mai multe clădiri reprezentative din Oradea şi Băile Felix, precum şi aproximativ 1 100 de hectare de teren. Comisia de retrocedare a bunurilor imobile care au aparţinut cultelor religioase a respins anterior restituirea fostei şcoli premonstratense din Oradea, invocând faptul că, potrivit cărţii funciare, imobilul aparţinea statului român încă din 1936, astfel încât nu intră în competenţa sa, aceasta fiind limitată la imobilele confiscate în perioada regimului comunist.