Viktor Orbán a convocat Consiliul pentru Securitate Energetică

Budapesta, duminică, 22 februarie 2026 (MTI) - Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, a convocat Consiliul pentru Securitate Energetică în urma evoluţiilor din ultimele zile în domeniul politicii energetice. Principalul subiect al reuniunii îl constituie coordonarea măsurilor necesare din cauza "şantajului energetic ucrainean" - se arată în comunicatul remis, duminică, de Centrul de Informare al Guvernului agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit documentului, la şedinţă participă Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, Csaba Lantos, ministrul energiei, Balázs Orbán, director politic al prim-ministrului, Marcell Bíró, consilier principal al premierului pentru securitate naţională, Ferenc Szarvas, director general al Mavir Zrt., Zsolt Hernádi, preşedinte-director general al MOL, Károly Mátrai, director general al MVM Zrt., precum şi János Máté, secretar de stat care conduce Oficiul de Program al Prim-ministrului.