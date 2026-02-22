Péter Szijjártó: Ungaria blochează adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni până la reluarea livrărilor de ţiţei din Ucraina

Budapesta, duminică, 22 februarie 2026 (MTI) - Ungaria va bloca, în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni, iar această poziţie va rămâne în vigoare până când partea ucraineană va relua livrările de ţiţei către Ungaria - a anunţat, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, într-o postare pe Facebook, în care a prezentat concluziile reuniunii Consiliului pentru Securitate Energetică al Ungariei.

Şeful diplomaţiei ungare a amintit că, în această săptămână, autorităţile ucrainene au decis să nu reia livrările de ţiţei către Ungaria.

„Este un şantaj politic evident prin care ucrainenii au dorit, pe de o parte, să provoace un preţ al benzinei de 1 000 de forinţi (13,44 lei), iar pe de altă parte, să genereze o perturbare a aprovizionării în Ungaria, în apropierea alegerilor parlamentare, întrucât toată lumea ştie că ucrainenii ar dori să vadă la Budapesta un guvern favorabil Ucrainei”, a declarat Péter Szijjártó.

Acesta a adăugat că tentativa de a provoca o criză de aprovizionare a fost contracarată: o parte din rezervele de ţiţei au fost eliberate, iar aprovizionarea a început deja pe cale maritimă, transporturile fiind în drum spre Ungaria. Totodată, în cursul săptămânii, Ungaria a decis suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, care reprezentau aproximativ 10% din importurile ucrainene, precum şi blocarea plăţii împrumutului militar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Ministrul a subliniat că, până la reluarea livrărilor de ţiţei către Ungaria, Budapesta va bloca toate deciziile importante pentru Ucraina la nivelul Uniunii Europene.

Péter Szijjártó a precizat că adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni era programată pentru luni, în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene. „Mâine vom bloca această decizie, nu ne vom da acordul pentru adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni, deoarece am clarificat anterior că, atâta timp cât livrările de ţiţei către Ungaria nu sunt reluate, nu vom permite adoptarea deciziilor importante pentru Ucraina”, a afirmat politicianul.

„Aşadar, mâine, în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe, Ungaria va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni, iar această poziţie va rămâne neschimbată până când partea ucraineană va relua livrările de ţiţei către Ungaria” – a declarat Péter Szijjártó.

Acesta a mai explicat că, în cadrul reuniunii, au fost analizate şi chestiuni privind furnizarea de energie electrică şi „aproximativ jumătate din importurile de energie electrică ale Ucrainei provin din Ungaria”. Consiliul pentru Securitate Energetică a constatat că în această chestiune trebuie să se acţioneze cu o prudenţă deosebită, întrucât şi de cealaltă parte a frontierei trăiesc maghiari, iar oprirea exporturilor de energie electrică ar afecta în primul rând Ucraina Subcarpatică şi ar provoca probleme şi suferinţă familiilor care trăiesc dincolo de graniţă.

„Disputa noastră nu este cu oamenii sau familiile care trăiesc în Ucraina, ci cu statul ucrainean, cu Guvernul ucrainean şi cu preşedintele Zelenski. Nu dorim să provocăm şi mai multă suferinţă populaţiei ucrainene, de aceea în chestiunea energiei electrice trebuie să acţionăm cu maximă prudenţă”, a afirmat Péter Szijjártó. Acesta a mai adăugat: „Însă mâine va avea loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Afaceri Externe; până acum exista aşteptarea ca, în cadrul acestei reuniuni, să fie adoptat cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni, ei bine, acest lucru nu se va întâmpla.”