Alegeri 2026 - În Ungaria, astăzi, a început oficial campania electorală

Budapesta, sâmbătă, 21 februarie 2026 (MTI) - În conformitate cu prevederile legii privind procedura electorală, sâmbătă, 21 februarie, a început perioada de campanie pentru alegerile parlamentare programate pentru data de 12 aprilie – se arată într-un comunicat remis, sâmbătă, de Biroul Naţional Electoral din Ungaria (NVI) agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit documentului, perioada de campanie începe cu 50 de zile înaintea scrutinului şi durează până la încheierea procesului de votare. Odată cu debutul campaniei intră în vigoare şi dispoziţiile legale referitoare la activităţile de campanie.

NVI subliniază că instrument de campanie este orice mijloc apt să influenţeze sau să încerce influenţarea voinţei alegătorilor, în special afişul electoral, contactarea directă de către organizaţia de nominalizare sau candidat, reclama şi publicitatea politică, precum şi adunările electorale.

Pentru candidatura într-un colegiu uninominal la alegerile parlamentare este necesară strângerea a cel puţin 500 de semnături valabile de susţinere de la cetăţeni cu drept de vot din respectiva circumscripţie.

Un alegător poate susţine mai mulţi candidaţi, însă poate acorda o singură semnătură de susţinere fiecărui candidat – se mai arată în comunicat.

Potrivit documentului, alegătorii pot verifica prin serviciul „Pe cine am susţinut” al Biroului Naţional Electoral dacă datele lor figurează ca susţinători pe listele de semnături ale candidaţilor uninominali sau pe listele minorităţilor naţionale verificate de birourile electorale.