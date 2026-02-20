Viktor Orbán: Oleoductul Prietenia a fost închis de cei care au aruncat în aer conducta Nord Stream (Partea a 3-a)

Primul ministru a răspuns la sugestia privind observatorii UE: acum va avea loc o dezbatere nu foarte constructivă, înainte de a aborda problemele de fond, despre oportunitatea venirii acestor observatori. Acest lucru arată în mod clar starea Europei şi diferenţa între capacitatea de acţiune a Americii şi a Europei în acest moment - a remarcat el.

În ceea ce priveşte atitudinea Chinei faţă de Consiliul pentru Pace, el a spus: Donald Trump va face o vizită în China la sfârşitul lunii martie. Se prefigurează lucruri mari, după această vizită lumea va arăta altfel faţă de cum arăta înainte.

Despre preşedintele argentinian Javier Milei – care a stat lângă el în timpul reuniunii – a spus că este „de meserie”, singurul preşedinte cu un tricou Messi în spatele lui. El a mai spus că simpatizează cu oamenii care – la fel ca preşedintele argentinian – ies din rând, îi plac cei care sunt suficient de curajoşi să rezolve într-un alt mod chestiuni faţă de care predecesorii lor au eşuat.

El a răspuns la o altă întrebare: Consiliul pentru Pace nu este capabil în prezent să se ocupe de soluţionarea crizei ucraineano-ruse. Este potrivit să gestioneze situaţia din Gaza, iar acum trebuie să avem încredere că americanii vor obţine succesul pe căile tradiţionale.

Consiliul pentru Pace nu se va putea ocupa de soluţionarea noilor focare de criză până când nu va lua măsuri decisive pentru a rezolva criza din Gaza. Premierul a spus că în Gaza trebuie înfiinţată o nouă administraţie palestiniană, al cărei viitor lider a fost prezent. Trebuie înfiinţate forţe de ordine palestiniene care să nu se afle sub influenţa jihadiştilor extremişti; recrutarea pentru acestea a început, iar planurile de dezvoltare economică împărţite pe sectoare vor fi puse în aplicare.

Întrebat dacă modelul Gaza ar putea servi ca un fel de punct de plecare pentru rezolvarea războiului ruso-ucrainean, el a răspuns: în opinia sa, este necesară o implicare directă şi mai profundă a Statelor Unite, precum şi eliminarea unei bariere, despre care crede că se va întâmpla în curând.

Uniunea Europeană ar trebui să fie şi ea prezentă, dar este clar că instituţiile europene şi Comisia nu sunt la înălţimea sarcinii. Cineva dintre principalii lideri europeni trebuie să-şi asume, de comun acord cu ceilalţi, sarcina de a sparge gheaţa şi de a spune că a sosit momentul ca Europa să negocieze direct cu preşedintele rus. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci vom fi făcut un pas înainte care poate fi considerat un pas calitativ – a concluzionat Viktor Orbán.

În continuare el a spus că Ungaria are un guvern suveran şi nu are nevoie de „niciun sprijin din partea Bruxelles-ului”, motiv pentru care este una dintre puţinele ţări europene care poate, îndrăzneşte şi vrea să apere pacea în faţa Bruxelles-ului sau a oricărei mari puteri europene.

Viktor Orbán a afirmat că toate acestea au crescut valoarea Ungariei, motiv pentru care ţara este binevenită în iniţiativele de pace, chiar dacă celelalte state membre ale Uniunii Europene nu participă la acestea. Ungaria este o „ţară căutată”, este de regulă invitată în aceste organizaţii – a spus el.

Referindu-se la negocierile lui Péter Magyar de la München, prim-ministrul a apreciat că acordul de la München va rămâne în istoria politică a Ungariei. El a menţionat: s-a aflat din surse de încredere că acolo s-a încheiat un pact, cu medierea, sub îndrumarea sau la ordinul Germaniei, privind crearea unei axe Bruxelles-Kiev-Partidul Tisza. Conform acordului, dacă va fi un nou guvern în Ungaria, acesta va sprijini Ucraina în continuarea războiului, va sprijini aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană şi va renunţa la dreptul de veto al Ungariei la Bruxelles în chestiuni legate de război şi de politică externă.

Întrebat dacă laudele lui Donald Trump la adresa sa în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace vor juca un rol în campania electorală, prim-ministrul a răspuns: toată lumea vede că trăim vremuri de război, vremuri periculoase, când securitatea este cel mai important lucru.

Cu ocazia alegerilor întrebarea va fi cine poate oferi securitate Ungariei. Securitatea necesită două lucruri: legături şi experienţă, iar noi avem, fără îndoială, mult mai mult din amândouă – a adăugat Viktor Orbán.