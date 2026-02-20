Viktor Orbán: Oleoductul Prietenia a fost închis de cei care au aruncat în aer conducta Nord Stream (Partea a 2-a)

Reflectând la o observaţie despre Ucraina, şeful guvernului maghiar a scos în evidenţă contextul electoral: şi anume, că interesul ucrainenilor este ca Ungaria să fie condusă de un guvern prietenos faţă de ţara lor. În interpretarea ucrainenilor, actualul guvern maghiar le este potrivnic; dar ei se înşeală în această privinţă - a precizat Viktor Orbán.

Întrebarea este cum poate Ucraina facilita o schimbare de guvern în Ungaria; ucrainenii sunt preocupaţi de această evoluţie posibilă şi procedează în consecinţă.

Premierul ungar a relatat că guvernul posedă informaţii precise că ucrainenii oferă, respectiv prestează servicii IT destul de sofisticate în favoarea partidului de opoziţie Tisza fără a pretinde compensaţii. Acesta este un fapt documentat şi cunoscut, care a fost abordat şi de Comisia pentru Securitate Naţională a Parlamentului maghiar. Dar ucrainenii mai fac uz şi de tentative ca cea observabilă în prezent. Ei consideră că în cazul în care nu va sosi ţiţei în Ungaria dinspre Ucraina, iar guvernul maghiar nu ar reuşi să rezolve problema aprovizionării ţării cu resurse de energie prin achiziţionare de ţiţei la preţ scăzut; preţul benzinei ar creşte la o mie de forinţi (la peste 13 lei) şi valoarea facturilor la utilităţile publice ar înregistra, de asemenea, un salt.

Este destul de dificil să câştigi alegerile în aceste condiţii, iar dacă situaţia ar evolua în această direcţie, „ar fi responsabilitatea noastră” – a spus el.

Viktor Orbán a accentuat: Consiliul de Pace este, de fapt, o reacţie; fiindcă marile organizaţii internaţionale, precum Organizaţia Naţiunilor Unite, nu reuşesc de mai mulţi ani să-şi îndeplinească sarcina de a reduce pericolele reprezentate de focarele de criză şi numărul acestora în lume.

El a reamintit că ideea Consiliului de Pace s-a născut ca răspuns la conflictul din Fâşia Gaza; dar ulterior, iniţiatorii şi-au dat seama că această metodă va funcţiona şi în alte zone de pe glob. Prin urmare, au anunţat că nu un grup de lucru trebuie creat pur şi simplu; ci că ambiţiile lor crescuseră, iar astfel, a luat fiinţă o organizaţie internaţională.

Prim-ministrul maghiar a atras atenţia asupra faptului că ţările din zonele afectate de focare de conflict şi cele vecine cu acestea fac parte din Consiliul de Pace; deci lumea arabă, Asia Centrală şi Orientul Apropiat sunt prezente, Europa fiind cea mai slab reprezentată.

Vorbind despre relaţia dintre Consiliul de Pace şi Europa a relevat că multe ţări europene sunt la fel de afectate de migraţie ca şi Ungaria; dar nefiind implicate în iniţiativă şi considerând aceste „adunări laolaltă în stil Trump” străine de ele, au păstrat distanţa. Cu toate acestea, pe măsura trecerii timpului, din ce în ce mai multe ţări se alătură iniţiativei. La prima reuniune a Consiliului de Pace, s-au înfăţişat atât preşedintele României, cât şi ministrul italian de externe – ce-i drept: doar în calitate de observatori -, iar comisarul croat al Comisiei Europene s-a aflat în public.

„Am certitudinea că, precum s-a întâmplat deja şi în alte chestiuni (de natură politică), noi maghiarii vom deschide calea, iar ceilalţi ne vor urma ulterior” – a spus el, adăugând că şi în acest caz afirmaţia conform căreia „Ungaria nu are dreptate, ci va avea dreptate” poate deveni o teză corectă.

În formularea lui Viktor Orbán chestiunea cooperării transatlantice, a cooperării dintre America şi Europa, devine din ce în ce mai complicată.

(se va continua)