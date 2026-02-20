Viktor Orbán: Oleoductul Prietenia a fost închis de cei care au aruncat în aer conducta Nord Stream (Partea 1)

Budapesta/Washington, vineri, 20 februarie 2026 (MTI) - Oleoductul Prietenia a fost închis de cei care au aruncat în aer conducta Nord Stream: ucrainenii - a declarat joi, la Washington, prim-ministrul ungar în cadrul unei conferinţe de presă organizate după prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Viktor Orbán a mai spus că Bruxelles trebuie să susţină cele două state membre, Ungaria şi Slovacia, împotriva Ucrainei, în chestiunea oleoductului Prietenia.

Premierul a subliniat: „Noi aşa vedem lucrurile, la fel şi slovacii; deja există două opinii în această privinţă, iar rapoartele spun, de asemenea, că oleoductul Prietenia este operaţional. Nu există obstacole tehnice care să împiedice ucrainenii să înceapă livrările de petrol. Nu are rost să discutăm despre acest lucru, este un fapt.”

Viktor Orbán a adăugat: în conformitate cu acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Ucraina, acţiunile Ucrainei nu trebuie să pună în pericol securitatea energetică a niciunui stat membru al UE. În acest moment, ei o pun în pericol – a adăugat el.

Viktor Orbán a mai subliniat că, pe baza unui alt acord, Ungaria poate apela la Croaţia pentru a aduce petrol în Ungaria prin oleoductul lor, deoarece conducta Prietenia a devenit inutilizabilă. Croaţii au obligaţia de a „transporta” în Ungaria petrol de orice origine, chiar dacă este rusesc – a explicat el, menţionând că croaţii nu sunt foarte entuziaşti, dar speră că toată lumea va respecta legea.

El a menţionat: Bruxellesul se confruntă acum cu situaţia dificilă în care, deşi inima sa este alături de ucraineni, Ungaria este membră a UE, iar Ucraina nu. Deci Bruxelles nu trebuie să acţioneze cum îi dictează inima – îi iubeşte pe ucrainenii, iar pe noi în mod clar nu -, ci trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale – a spus premierul.

În opinia sa, în prezent se desfăşoară o „dezbatere de nivel scăzut” cu privire la oleoductul Prietenia, deoarece, deşi a avut loc fără îndoială un atac rus, conducta Prietenia nu a fost avariată.

El a subliniat: conducta Nord Stream a fost aruncată în aer, iar conducta Prietenia este acum paralizată pentru a menţine monopolul conform căruia cantităţi mari de gaz şi petrol pot ajunge în Europa doar prin Ucraina. El a calificat drept „terorism de stat” aruncarea în aer a unui bun patrimonial, al unei instalaţii energetice strategice care aparţine altui stat. „De ce acceptă germanii acest lucru este o întrebare care merită pusă la o conferinţă de presă la Berlin” – a remarcat el.

Premierul a subliniat că Ucraina are interesul de a crea haos în Ungaria, de preferinţă un haos al cărui preţ va fi plătit de populaţie, iar ei pot contribui astfel la crearea unui guvern pro-ucrainean care să le fie favorabil.

Despre ceea ce se poate face, el a spus: primul lucru este respingerea acestui atac, adică Ungaria va zădărnici eforturile Ucrainei de a crea o criză energetică. La şedinţa de cabinet de ieri, s-a rezolvat aprovizionarea în continuare a economiei ungare cu benzină şi petrol, la preţul de până acum – a spus el.

Celălalt lucru pe care guvernul îl întreprinde este să nu lase acest lucru fără răspuns, ci să ia măsuri de contracarare, cum ar fi încetarea furnizării benzinei către ucraineni, coordonând aceste acţiuni cu slovacii – a spus el.

Prim-ministrul a subliniat, de asemenea, că guvernul nu ameninţă şi nu vrea să ia măsuri premature, dar o parte semnificativă din aprovizionarea cu energie electrică a Ucrainei trece prin Ungaria.

(va urma)