Sentinţă definitivă şi irevocabilă privind renaţionalizarea unei păduri comunale din Ţinutul Secuiesc

Cluj-Napoca, vineri, 20 februarie 2026 (MTI) - Tribunalul Judeţean Covasna a respins apelul Composesoratului "Láros" din comuna Ojdula în procesul intentat de Ministerul Finanţelor în numele statului român. Prin sentinţa definitivă şi irevocabilă pronunţată joi, completul de judecată a renaţionalizat practic peste 2500 de hectare de pădure comunală din Ţinutul Secuiesc - a relatat vineri ediţia online a cotidianului Háromszék.

Composesoratul din comuna Ojdula, situată la marginea estică a Ţinutului Secuiesc -organizată la începutul anilor 2000 sub forma Asociaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din Extravilanul „Láros” al Comunei Ojdula – gospodăreşte proprietăţile forestiere şi păşunile deţinute în comun de locuitorii aşezării din judeţul Covasna. Litigiul dintre Ministerul Finanţelor, care reprezintă statul român, şi composesoratul din Ojdula a început în anul 2019.

Tribunalul Judeţean Covasna, care a judecat în ultimă instanţă cazul, a pronunţat joi sentinţa sa definitivă şi irevocabilă, după patru amânări. Prin această sentinţă, tribunalul a apreciat apelul înaintat de către Composesoratul „Láros”, de comisiile de retrocedare a terenurilor din comuna Ojdula şi din judeţul Covasna, de parohiile romano-catolică şi ortodoxă din Ojdula, de Şcoala Gimnazială „Kun Kocsárd” din comună şi de mai mulţi membri ai composesoratului împotriva sentinţei de primă instanţă – pronunţate de Judecătoria Târgu Secuiesc în data de 17 septembrie 2024 – ca fiind neîntemeiat şi l-a respins, confirmând sentinţa de primă instanţă.

Conform articolului, composesoratul din Ojdula a epuizat căile de atac, astfel încât chestiunea renaţionalizării terenului forestier în suprafaţă de 2571,3 hectare a fost decisă definitiv: locuitorii satului şi-au pierdut proprietatea forestieră comună – scrie ziarul.

În consecinţă, următoarea măsură va fi declararea nulităţii titlului de proprietate – emis în anul 2002 de comisia de retrocedare a terenurilor din judeţul Covasna pe numele Composesoratul „Láros” din comuna Ojdula – privind 2571,3 hectare de teren forestier; a mai multor hotărâri în materie adoptate de către comisiile de retrocedare a terenurilor din judeţ şi din comună; precum şi a tuturor hotărârilor comisiilor de retrocedare a terenurilor din judeţ şi din comună, referitoare la punerea în posesiune a Composesoratul „Láros” din Ojdula. În plus, se va dispune operarea tuturor rectificărilor în cărţile funciare, anulând astfel dreptul de proprietate al Composesoratul „Láros” şi transcriindu-l în favoarea statului român, transferând totodată terenul forestier în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

Articolul reaminteşte că – la începutul anilor 2000 – 2571,3 hectare de pădure şi păşuni din fostul patrimoniu al comunităţii locale au fost retrocedate Composesoratului de Păduri şi Păşuni „Láros” din comuna Ojdula. În 2018, Ministerul Finanţelor a intentat un proces împotriva Asociaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din Extravilanul „Láros” al Comunei Ojdula, precum şi împotriva comisiilor locale şi judeţene de retrocedare având ca obiect presupusa nelegalitate a restituirii suprafeţei de teren.

Ministerul de resort a solicitat invalidarea titlului de proprietate pe motiv că pădurea nu a fost naţionalizată de către comunişti în anul 1948, ci fusese deja expropriată între cele două războaie mondiale, iar comunitatea primise despăgubiri pentru aceasta.

Deşi procesul de expropriere a început în anul 1923, acesta nu a fost finalizat până în 1948, deoarece în opinia localnicilor suma oferită nu era echitabilă. Locuitorii comunei Ojdula au intentat un proces şi între cele două războaie mondiale, pe care l-au câştigat. La momentul naţionalizării, composesoratul figura ca proprietar în cartea funciară.

Prima şedinţă în procesul intentat de Ministerul Finanţelor a avut loc în data de 2 aprilie 2019, dar procedura de primă instanţă s-a încheiat abia în 25 iunie 2024 la Judecătoria Târgu Secuiesc, iar – în urma apelului – litigiul în sine a fost soluţionat joi de către Tribunalul Judeţean Covasna.

Cotidianul Háromszék precizează că, în judeţul Covasna, sunt în curs de derulare şi alte procese similare: Judecătoria Târgu Secuiesc tocmai dezbate un caz ce echivalează cu o „nouă încercare de renaţionalizare” iniţiată de statul român prin implicarea Ministerului Finanţelor.