Ziua de naştere a regelui Matia sărbătorită cu conferinţe şi concerte la Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, joi, 19 februarie 2026 (MTI) - În perioada 21-24 februarie, la Cluj-Napoca va avea loc o serie de evenimente, incluzând conferinţe şi concerte, pentru a sărbători ziua de naştere a lui Matia Corvinul, născut în acest oraş.

Nucleul seriei de programe care se desfăşoară în oraşul transilvănean este cea de-a 34-a ediţie a Zilelor Matia din Cluj-Napoca, organizată de Societatea Amaryllis. Seria de evenimente începe sâmbătă, la ora 18, în casa în care s-a născut regele Matia, cu o conferinţă a istoricului Mária Lupescu Makó, intitulată „Regele se căsătoreşte”, despre nunta regelui Matia cu Beatrix de Aragon, cu 550 de ani în urmă. Árpád Fehér va cânta la lăută renascentistă.

Duminică, la ora 11, în timpul Sfintei Liturghii la biserica Sfântul Mihail, marele rege va fi comemorat cu sunetul clopotelor de la ora prânzului, decretat de papa Calixt al III-lea. Corul Sfânta Cecilia va interpreta lucrări ale lui Giovanni Pierluigi da Palestrina, născut acum 500 de ani, cu acompaniamentul lui István Bodó la trompetă.

Duminică seara, la ora 18, publicul va putea vedea un spectacol al ansamblului de muzică şi dans Renaissance de la Deva în clădirea Universităţii Sapientia din piaţa Unirii. Acesta va fi urmat de un spectacol de dans prezentat în comun de studenţii din primul an al departamentului de dans al universităţii şi de Ansamblul de dansuri istorice Passeggio.

Luni, 23 februarie, în ziua de naştere a regelui Matia, corul universitar UniCante din Cluj-Napoca va cânta în refectoriul mănăstirii franciscane.

Marţi, 24 februarie, aniversarea regelui Matia va fi sărbătorit şi de Mathias Corvinus Collegium (MCC). Va avea loc o masă rotundă intitulată „La masa regelui Matia: gastronomie şi ierarhie în epoca Renaşterii”, cu o incursiune în gastronomia perioadei renascentiste prin cărţi de reţete manuscrise şi tipărite.

Invitaţii la evenimentul care va avea loc la sediul MCC din Cluj-Napoca: istoricul Mária Lupescu Makó, sociologul Katalin Jancsó E., maestrul bucătar Márta Pozsonyi şi istoricul Attila Hunyadi. Discuţia va fi moderată de istoricul literar Zsuzsa Demeter şi va aborda, printre altele, diferenţele regionale în gastronomie, transmiterea tradiţiilor culinare şi istoria evoluţiei ustensilelor de bucătărie.

Matia I (pe numele său de naştere Hunyadi Mátyás) a văzut lumina zilei pe 23 februarie 1443 (conform inscripţiei de pe placa casei natale, pe 27 martie), în casa lui Méhffi Jakab, un viticultor bogat din Cluj.