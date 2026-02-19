Viktor Orbán: Sunt necesare noi iniţiative pentru promovarea păcii la nivel global

Budapesta/Washington, joi, 19 februarie 2026 (MTI) - Sunt necesare noi iniţiative pentru promovarea păcii la nivel global - a declarat joi prim-ministrul ungar la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace iniţiat de preşedintele american Donald Trump. Viktor Orbán a mai afirmat că situaţia din Gaza are un impact semnificativ asupra securităţii Europei.

În discursul său ţinut în limba engleză la Institutul pentru Pace Donald J. Trump, prim-ministrul şi-a exprimat aprecierea, în numele poporului ungar, pentru „eforturile neobosite pentru pace” depuse de Donald Trump în întreaga lume.

El a subliniat: Ungaria este singurul stat membru al Uniunii Europene reprezentat la cel mai înalt nivel în Consiliul pentru Pace.

Viktor Orbán a spus: în calitate de prim-ministru, el reprezintă o ţară care trăieşte de patru ani în umbra unui război brutal. „Ştim cu toţii că acest război nu ar fi izbucnit, nu ar fi putut izbucni, dacă domnul preşedinte Trump ar fi fost în funcţie la momentul respectiv” – a remarcat el.

În acelaşi timp, el a subliniat că revenirea lui Donald Trump în funcţia de preşedinte oferă o mare oportunitate de a multiplica eforturile de pace, nu numai în Gaza, ci şi în Ucraina.

Situaţia de securitate din Orientul Mijlociu, în special cea din Gaza, are un impact semnificativ asupra securităţii Europei, motiv pentru care participarea Ungariei la Consiliul pentru Pace se bazează nu numai pe principii, ci şi pe propriile ei interese de securitate de care este conştientă – a spus Viktor Orbán.

El a menţionat că în Europa există un dialog serios cu privire la Consiliul pentru Pace şi la rolul pe care acesta ar putea juca în viitor.

El a spus: „În ultimele decenii, organizaţiile internaţionale nu au reuşit să îşi îndeplinească rolul, nu au asigurat pacea şi stabilitatea în întreaga lume, prin urmare sunt necesare noi iniţiative pentru a promova cauza păcii la nivel global.”

Premierul a declarat: este sigur că iniţiativa lui Donald Trump de a înfiinţa Consiliul pentru Pace este un pas benefic în direcţia cea bună.

Viktor Orbán şi-a încheiat discursul spunând: „Suntem mândri să fim printre membrii fondatori şi suntem foarte mândri să fim într-o companie atât de remarcabilă.”